Áztatott ricinusmaggal mérgezte a feleség meg az anyós a baranyai férfit, de a méregkeverők nem tudtak túljárni az eszén

A feljelentést a 42 éves férj tette, akiben gyanú ébredt arra, felesége és anyósa meg akarják ölni, mégpedig úgy, hogy halálosan mérgező ricinusmagot vásároltak, majd a magot leáztatták, és annak a levét a férfi kávéjába keverték. Az elkészített kávét azonban a férfi nem fogyasztotta el.