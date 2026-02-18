feleségférfiáztatott ricinusmaggyanú

Áztatott ricinusmaggal mérgezte a feleség meg az anyós a baranyai férfit, de a méregkeverők nem tudtak túljárni az eszén

Gyanúsak lettek a nők.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 18:26
illusztráció Forrás: Pexels
Emberölés bűntett kísérlete miatt indított nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025 júliusában egy 53 éves pécsi nő, valamint 76 éves anyja ellen, akik a gyanú szerint a nő férjét megpróbálták megmérgezni – írja a rendőrségi portál. 

A feljelentést a 42 éves férj tette, akiben gyanú ébredt arra, felesége és anyósa meg akarják ölni, mégpedig úgy, hogy halálosan mérgező ricinusmagot vásároltak, majd a magot leáztatták, és annak a levét a férfi kávéjába keverték. Az elkészített kávét azonban a férfi nem fogyasztotta el.

A nyomozók olyan bizonyítékokat szereztek be, amelyek a gyanút megalapozottá tették, így mindkét nőt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. A rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.

 

