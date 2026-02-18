rendőrségkiskorú veszélyeztetésekiskorúelfogatóparancs

Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség a híres magyar influenszert + fotó

Nagyon valószínű, hogy idehaza nemigen fognak rátalálni.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk, Police2026. 02. 18. 16:32
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb hírességet köröz a rendőrség elfogatóparancs alapján – bukkant rá a Blikk. Nemrég Molnár Gusztáv színészt akarták elkapni kiskorú veszélyeztetése miatt és sikerrel is jártak. Most ugyanez a helyzet Jamrik-Pordány Brigittával. 

A harmincas évei végén járó nő a TikTok-oldalán „Tenerife úrnő” néven vált ismertté. A portál úgy tudja, az influenszer korábban is felkerült már a rendőrség körözési listájára internetes agresszió miatt, ezúttal azonban őt is kiskorú veszélyeztetése miatt keresik. A körözést 2025. június 17-én rendelték el, ám Brigitta eddig nem akadt horogra. 

Fotó: Police

A rendőrség arra kér tehát, hogy aki a képen látható nő hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármit tud, jelentkezzen személyesen a kapitányságon (1211 Budapest, Szent Imre tér 23.), vagy hívja a 36 (1) 427-4600-as telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A nő egyébként három napja poszolt is TikTokon, és a videó alapján nagyon valószínű, hogy idehaza nemigen fognak rátalálni.

@tenerifebrigi

♬ eredeti hang - 🌴🌾 Tenerife Brigitta 🌾🌴

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMünchen

Kis tiszás müncheni sörpuccs

Megyeri Dávid avatarja

Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu