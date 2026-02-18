Újabb hírességet köröz a rendőrség elfogatóparancs alapján – bukkant rá a Blikk. Nemrég Molnár Gusztáv színészt akarták elkapni kiskorú veszélyeztetése miatt és sikerrel is jártak. Most ugyanez a helyzet Jamrik-Pordány Brigittával.
Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség a híres magyar influenszert + fotó
Nagyon valószínű, hogy idehaza nemigen fognak rátalálni.
A harmincas évei végén járó nő a TikTok-oldalán „Tenerife úrnő” néven vált ismertté. A portál úgy tudja, az influenszer korábban is felkerült már a rendőrség körözési listájára internetes agresszió miatt, ezúttal azonban őt is kiskorú veszélyeztetése miatt keresik. A körözést 2025. június 17-én rendelték el, ám Brigitta eddig nem akadt horogra.
A rendőrség arra kér tehát, hogy aki a képen látható nő hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármit tud, jelentkezzen személyesen a kapitányságon (1211 Budapest, Szent Imre tér 23.), vagy hívja a 36 (1) 427-4600-as telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
A nő egyébként három napja poszolt is TikTokon, és a videó alapján nagyon valószínű, hogy idehaza nemigen fognak rátalálni.
