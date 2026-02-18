Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség a híres magyar influenszert + fotó

A harmincas évei végén járó nő a TikTok-oldalán „Tenerife úrnő” néven vált ismertté. A portál úgy tudja, az influenszer korábban is felkerült már a rendőrség körözési listájára internetes agresszió miatt, ezúttal azonban őt is kiskorú veszélyeztetése miatt keresik. A körözést 2025. június 17-én rendelték el, ám Brigitta eddig nem akadt horogra.

Fotó: Police