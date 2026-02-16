Tavaly októberben kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat egy ismert színész ellen az ügyészség – adta hírül a Budapest Környéki Törvényszék.
Gyorsan kiderült, hogy valójában miért keresték a hatóságok Molnár Gusztávot
Vége a találgatásnak.
Hozzáfűzik, később, a bírósági eljárás megindításához szükséges hivatalos iratokat a vádlott nem vette át. Emiatt Gödöllői Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, amelynek alapján 2026. február 16-án a rendőrség a Ferihegyi repülőtérről a Gödöllői Járásbíróságra kísérte terheltet – írják, és ez alapján nem nehéz rájönni, hogy Molnár Gusztávról lehet szó.
Kiderült az is, hogy az ügyben eljáró bíró meghallgatta a férfit, aki a bíróságnak megadta lakcímét, telefonszámát és minden egyéb elérhetőségét. Mindezek után a bíróság a vele szembeni elfogatóparancsot visszavonta, megidézte a vádlottat az ellene indult eljárásban megtartásra kerülő előkészítő ülésre, a Gödöllői Járásbíróságra, március 30-ra.
A bírósági meghallgatás után a vádlott szabadon távozott a járásbíróságról.
Most kiderül, hogy holnap is marad-e a tél idehaza
Dobpergés.
Összeomlóban Magyar Péter kampánya, már senki nem kíváncsi rá
Besült a Tisza vezérének a legújabb országjáró akciója.
Nyári gumival okozhatott tragikus balesetet Győrben az Aston Martin
Spórolni akart az aranyifjú, halálos gázolás lett a vége.
Gulyás Gergely: Az állami szolgálatra készülők képzése stratégiai ügy Magyarország számára
A tárcavezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika 15 elnevezésű eseményén szólalt fel.
