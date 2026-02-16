Gyorsan kiderült, hogy valójában miért keresték a hatóságok Molnár Gusztávot

Kiderült az is, hogy az ügyben eljáró bíró meghallgatta a férfit, aki a bíróságnak megadta lakcímét, telefonszámát és minden egyéb elérhetőségét. Mindezek után a bíróság a vele szembeni elfogatóparancsot visszavonta, megidézte a vádlottat az ellene indult eljárásban megtartásra kerülő előkészítő ülésre, a Gödöllői Járásbíróságra, március 30-ra.

A bírósági meghallgatás után a vádlott szabadon távozott a járásbíróságról.