Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

molnár gusztávvádlottFerihegy Nemzetközi Repülőtérelfogatóparancs

Gyorsan kiderült, hogy valójában miért keresték a hatóságok Molnár Gusztávot

Vége a találgatásnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Budapest Környéki Törvényszék2026. 02. 16. 17:07
Molnár Gusztáv Fotó: Szabolcs László
Tavaly októberben kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat egy ismert színész ellen az ügyészség – adta hírül a Budapest Környéki Törvényszék. 

Hozzáfűzik, később, a bírósági eljárás megindításához szükséges hivatalos iratokat a vádlott nem vette át. Emiatt Gödöllői Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, amelynek alapján 2026. február 16-án a rendőrség a Ferihegyi repülőtérről a Gödöllői Járásbíróságra kísérte terheltet – írják, és ez alapján nem nehéz rájönni, hogy Molnár Gusztávról lehet szó. 

Kiderült az is, hogy az ügyben eljáró bíró meghallgatta a férfit, aki a bíróságnak megadta lakcímét, telefonszámát és minden egyéb elérhetőségét. Mindezek után a bíróság a vele szembeni elfogatóparancsot visszavonta, megidézte a vádlottat az ellene indult eljárásban megtartásra kerülő előkészítő ülésre, a Gödöllői Járásbíróságra, március 30-ra. 

A bírósági meghallgatás után a vádlott szabadon távozott a járásbíróságról.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

