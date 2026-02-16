Molnár Gusztáv hat éve nem fizet gyerektartást, megszólalt a színész korábbi élettársa

Ez persze nem minden előzmény nélkül történt meg. Amíg a színész a jelenlegi kedvesével pihent, megjelent egy elfogatóparancs a rendőrségi portálon. Ebből kiderült az is, hogy Molnárt kiskorú veszélyeztetése miatt körözték, amire reagált is. Akkor azt mondta, őt is meglepte, hogy körözést adtak ki ellene, de két éve nem találkozott a gyermekével, így azt feltételezte, hogy régebbi ügyről lehetett szó. Hozzáfűzte:

Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk…

Nos, jól sejtette, mert a Blikk szerint ez meg is történt. Aztán újabb fordulat jött az ügyben. Molnár Gusztáv exe, Ildikó is megszólalt, ami kissé árnyalja a helyzetet.