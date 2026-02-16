Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Molnár Gusztáv hat éve nem fizet gyerektartást, megszólalt a színész korábbi élettársa

„Gyalázzák és fenyegetik családomat” – fogalmazott Ildikó.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 16. 16:09
Molnár Gusztáv Fotó: Szabolcs László
Nagyon úgy tűnik, hogy komoly sürgés-forgás van Molnár Gusztáv háza táján. Hétfőn, azaz ma, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren fogták el a rendőrök a színészt, amikor éppen Ciprusról érkezett haza. 

Ez persze nem minden előzmény nélkül történt meg. Amíg a színész a jelenlegi kedvesével pihent, megjelent egy elfogatóparancs a rendőrségi portálon. Ebből kiderült az is, hogy Molnárt kiskorú veszélyeztetése miatt körözték, amire reagált is. Akkor azt mondta, őt is meglepte, hogy körözést adtak ki ellene, de két éve nem találkozott a gyermekével, így azt feltételezte, hogy régebbi ügyről lehetett szó. Hozzáfűzte:

Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk…

Nos, jól sejtette, mert a Blikk szerint ez meg is történt. Aztán újabb fordulat jött az ügyben. Molnár Gusztáv exe, Ildikó is megszólalt, ami kissé árnyalja a helyzetet. 

A bejegyzésében azt írja, 

Nem kívántam nyilvánosan megszólalni Molnár Gusztáv körözése kapcsán, de mivel nyilvános videójában valótlan állításokat tett, felszólított, valamint rágalmazott engem és férjemet, ezért kénytelen vagyok a tényeket tisztázni.

Továbbá, beszámol arról is, hogy nem tett új feljelentést, és nem tett újabb bejelentéseket Molnár Gusztávval szemben. „A jelenlegi büntetőeljárás kiskorú veszélyeztetése miatt egy 2021. augusztus 15-én tett feljelentés nyomán indult, amelynek bírósági szakaszba jutása kizárólag az igazságszolgáltatás többéves eljárásának eredménye” – részletezte. 

Határozottan visszautasítom azt az állítást, hogy férjem rendőri beosztásával visszaélve bármilyen módon befolyásolta volna az eljárást.

Ugyanis a férje nem a III. kerületi rendőrkapitányságon dolgozik, ott soha nem is dolgozott, az ügyhöz semmilyen hivatalos kapcsolata nincs, és soha nem is volt. Hangsúlyozta, a férje nem zaklatta és főként nem fenyegette meg halálosan Molnár Gusztávot. 

A vele szemben megfogalmazott vádak valótlanok, súlyosan sértik a becsületét, és jogi következményeket vonnak maguk után.

Megjegyezte azt is, hogy Molnár Gusztávot korábban már jogerősen elítélte a bíróság a férjével szemben tett, hasonló tartalmú, valótlan rágalmazó kijelentései miatt. Ildikó beszámolt arról is, hogy miért fordult öt éve bírósághoz, ahogy azt is közölte: 

Molnár Gusztáv hat éve nem teljesíti gyermektartási kötelezettségét, annak ellenére, hogy arra a lehetőségei adottak lettek volna.

Úgy fogalmazott:

Különösen fájdalmas számomra, hogy Molnár Gusztáv ahelyett, hogy a hatósági eljárások során védekezne, a nyilvánosság előtt próbálja rám és férjemre hárítani a felelősséget, hamis narratívát építve, amelynek következtében olvasók százai támadják, gyalázzák és fenyegetik családomat. 

A teljes levelet alább olvashatja. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

