Nagyon úgy tűnik, hogy elkapták Magyarország legfiatalabb bűnözőjét

Tavaly augusztus óta több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a 14 éves V. Rómeó. A körözés alatt álló fiatalt a tatai nyomozók őrizetbe vették, addigra azonban már több mint félmillió forintos kárt okozott. A fiatalt kilencrendbeli lopás bűntettével, kétrendbeli csalás vétségével, valamint rablás bűntettével gyanúsították meg, majd őrizetbe vették. Összesen 594 874 forint kárt okozott. Ha szeretne még többet megtudni a fiatalember bűnlajstromáról, azt ide kattintva, a Kemma cikkében megteheti.