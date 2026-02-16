bűntettrendőrségbűnöző

Nagyon úgy tűnik, hogy elkapták Magyarország legfiatalabb bűnözőjét

Elég nagy a bűnlajstroma.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2026. 02. 16. 14:25
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Lopott, csalt és hazudott Tata-szerte az a 14 éves fiú, akit a hosszú bűnlajstroma miatt vettek őrizetbe. Ő lehet az ország egyik legfiatalabb bűnözője – értesült a Kemma. 

Tavaly augusztus óta több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a 14 éves V. Rómeó. A körözés alatt álló fiatalt a tatai nyomozók őrizetbe vették, addigra azonban már több mint félmillió forintos kárt okozott. A fiatalt kilencrendbeli lopás bűntettével, kétrendbeli csalás vétségével, valamint rablás bűntettével gyanúsították meg, majd őrizetbe vették. Összesen 594 874 forint kárt okozott. Ha szeretne még többet megtudni a fiatalember bűnlajstromáról, azt ide kattintva, a Kemma cikkében megteheti.

Egyébként nem ez az első esett, hogy egy gyermekkel szemben kell intézkedniük a rendőröknek, tavaly is egy 14 éves fiú volt az ország legfiatalabb bűnözője. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

