Nagyon úgy tűnik, hogy elkapták Magyarország legfiatalabb bűnözőjét

Lopott, csalt és hazudott Tata-szerte az a 14 éves fiú, akit a hosszú bűnlajstroma miatt vettek őrizetbe. Ő lehet az ország egyik legfiatalabb bűnözője – értesült a Kemma.
Tavaly augusztus óta több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a 14 éves V. Rómeó. A körözés alatt álló fiatalt a tatai nyomozók őrizetbe vették, addigra azonban már több mint félmillió forintos kárt okozott. A fiatalt kilencrendbeli lopás bűntettével, kétrendbeli csalás vétségével, valamint rablás bűntettével gyanúsították meg, majd őrizetbe vették. Összesen 594 874 forint kárt okozott. Ha szeretne még többet megtudni a fiatalember bűnlajstromáról, azt ide kattintva, a Kemma cikkében megteheti.
További Belföld híreink
Egyébként nem ez az első esett, hogy egy gyermekkel szemben kell intézkedniük a rendőröknek, tavaly is egy 14 éves fiú volt az ország legfiatalabb bűnözője.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Valóra vált a színész rémálma: Molnár Gusztávra rendőrök csaptak le Ferihegyen
Fokozódik az izgalom az ügyben.
A balos elemző szerint Magyar Péter egy időzített bomba
A Tisza elnöke úgy viselkedik, mint egy huszonéves.
Baltával tanította csibészelni kutyáját a jánosházi férfi, de a rendőrök elkapták
Úgy gondolta, kemény ebet nevel az ártatlan állatból.
Rejtélyes tao-pénz is felbukkant a Tisza alelnökének céges botrányában
Budai Gyula nem vár tovább, súlyos bűncselekmények miatt jelenti fel Radnai Márkot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Valóra vált a színész rémálma: Molnár Gusztávra rendőrök csaptak le Ferihegyen
Fokozódik az izgalom az ügyben.
A balos elemző szerint Magyar Péter egy időzített bomba
A Tisza elnöke úgy viselkedik, mint egy huszonéves.
Baltával tanította csibészelni kutyáját a jánosházi férfi, de a rendőrök elkapták
Úgy gondolta, kemény ebet nevel az ártatlan állatból.
Rejtélyes tao-pénz is felbukkant a Tisza alelnökének céges botrányában
Budai Gyula nem vár tovább, súlyos bűncselekmények miatt jelenti fel Radnai Márkot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!