Túl gyorsan akart felszállni a buszra a fiatalember, nem volt nagy köszönet abban, amit csinált

Már a sort sem várta végig a hajdúböszörményi állomáson az erősen ittas férfi, előretolakodott és jegyet követelt a buszsofőrtől február 14-én délután – adta hírül a rendőrségi portál.
A sofőr látta, hogy ez a viselkedés újabb problémákhoz vezethet a továbbiakban, ezért nem engedte, hogy felszálljon. A férfi ekkor teljesen kikelt magából, üvöltözni kezdett,
szidta, többször meglökte és megpróbálta megütni a járművezetőt.
A rendőrök a helyszínre siettek és igazoltatták, elszámoltatták a fiatalembert, majd bilinccsel a kezén előállították a kapitányságra. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult ellene büntetőeljárás.
