Pénzt követeltek a 80-as trolin a fiatal utastól, csúnya ámokfutás lett a vége

Megpróbálta, de nem tudott túljárni a rendőrök eszén.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 16. 12:12
illusztráció Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Éppen a szolgálati helyére utazott a 80-as trolibuszon február 12-én a Készenléti Rendőrség állami futárszolgálatának egyik tagja, amikor hangos szóváltásra lett figyelmes. Egy férfi pénzt követelt egy fiatal utastól, aki a jármű eleje felé próbált menekülni. A támadója azonban utánament, majd fenyegetni kezdte, végül arcon ütötte – írja a rendőrségi portál.

Az egyenruhás és egy másik utas közbelépett, így a férfi nem bántotta tovább a fiatalt. A buszvezető megállt és értesítette a segélyhívót. A támadó ezt követően a jármű ablakán keresztül próbálta elhagyni a helyszínt, amit a rendőr többször megakadályozott, de a férfi végül elmenekült.

Az intézkedő munkatárs értesítette a 112-es segélyhívó központot, kérve, hogy küldjenek járőrt a helyszínre, miközben követte a tettest. A menekülő a metró irányába indult, majd egy villamosra szállt fel. A helyszínre érkező készenléti rendőrök a Vajda Péter utcai megállónál leszállították és átvizsgálták, majd átadták VIII. kerületi rendőröknek. Az ügyben önbíráskodás bűntett gyanúja miatt indult eljárás.

 

