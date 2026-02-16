Pénzt követeltek a 80-as trolin a fiatal utastól, csúnya ámokfutás lett a vége

Az egyenruhás és egy másik utas közbelépett, így a férfi nem bántotta tovább a fiatalt. A buszvezető megállt és értesítette a segélyhívót. A támadó ezt követően a jármű ablakán keresztül próbálta elhagyni a helyszínt, amit a rendőr többször megakadályozott, de a férfi végül elmenekült.

Az intézkedő munkatárs értesítette a 112-es segélyhívó központot, kérve, hogy küldjenek járőrt a helyszínre, miközben követte a tettest. A menekülő a metró irányába indult, majd egy villamosra szállt fel. A helyszínre érkező készenléti rendőrök a Vajda Péter utcai megállónál leszállították és átvizsgálták, majd átadták VIII. kerületi rendőröknek. Az ügyben önbíráskodás bűntett gyanúja miatt indult eljárás.