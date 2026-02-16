Kevesebb mint a gyermekek ötven százaléka kapja meg a létfontosságú védelmet a szomszédban

A G4Media az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adataira hivatkozva kiemelte: 2024. február 1-je és 2025. január 31-e között az Európai Unióban

32 265 kanyarós fertőzést regisztráltak, ebből 27 568 Romániából származott.

Hozzáfűzik, a kanyaró nagyon könnyen terjed, és megállításához elengedhetetlen a magas, legalább 95 százalékos lakossági átoltottság. Mivel a betegségnél csak tüneti kezelés áll rendelkezésre, a leghatékonyabb védekezés ellene a két dózisból álló, kombinált MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) oltás. A gyermekek 15 hónaposan kapják az első, majd 11 évesen (6. osztály) az emlékeztető oltást.