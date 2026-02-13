filmfeketepesty lászló istvánpesty lászlópesty fekete doboz

Ismerős a név? Eltűntként keresi a rendőrség Pesty Lászlót

Egy legendás magyar filmrendezőt és producert, a Pesty Fekete Doboz alapítóját keresi a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: MN, Wikipedia2026. 02. 13. 11:13
Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton
Pesty László István február 9-én tűnt el, emiatt a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányság körözést adott ki. Arra kérnek tehát, hogy ha valaki felismeri az eltűnt embert, tegyen bejelentést.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Pesty László magyar filmrendező és producer, a Pesty Fekete Doboz vezetője. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen ismerkedett meg a Fidesz alapítóival, és a jogi kar mellett 1989-ben elvégezte az ELTE média szakát is 1989-ben. Ő vezette egyébként az egyetem filozófiai diákkörét, amelyből gyorsan másként gondolkodó műhely lett, mivel ellenzéki értelmiségieket hívott előadni és betiltott filmeket vetített. 

Első dokumentumfilmjét 1986-ban készítette el Ulisszesz címmel, amelyben egy nehéz sorsú mozgássérült fiú naturalista portréját ábrázolta. Ezzel elismerést szerzett szakmai körökben is.

Egyetemistaként részt vett a 80-as évek szamizdat kiadványainak terjesztésében egy hatfős csapattal, de nem akárhogyan. A Fekete Doboz szerkesztőségével audiovizuális szamizdat termékeket készített. Első kiadványuk volt a Civil technikák 1988-ban, amely a Fidesz megalakulását és első néhány hónapját dokumentálta, folyóiratot adtak ki videón, az anyagokat VHS-kazettákon jelentették meg 5-600 példányban. Olyan eseményekről forgattak, amelyekről a média akkor nem számolt, nem számolhatott be. Megörökítették a kezdődő demokratikus ellenzéki tüntetéseket, tiltakozásokat, rendőrtámadásokat is. 

1990 őszén azonban feloszlott a Fekete Doboz szerkesztősége, de Pesty László nem esett kétségbe, megalapította a Pesty Fekete Dobozt. A 90-es évek első felében már voltak kis kábeltelevíziók, ő honosította meg a „biciklis tévét”. A legyártott tartalmakat motoros futárok vitték el az ország különböző pontjain működő kábeltelevízióknak, és így, megkerülve az állami tévét, mentek le az adások. 

Roma témákkal is foglalkozott, dokumentálta, hogy a kommunista városi vezető rosszabb lakásokba akarta kitelepíteni a romákat, és bár a muszterből nem lett film, a tervet végül elvetették. Haditudósító is volt, a jugoszláv háború alatt négyszer járta meg Szarajevót, egyszer Eszéket, de az orosz–csecsen háborúban is forgatott a csecsen gerillákról.

A TV2 létrejöttekor le is szerződött. 1997 és 2002 között ők gyártották a közszolgálati jellegű Gyökereink című kisebbségi magazint, de sokaknak emlékezetes lehet a Forró nyomon című műsor, amely szintén az ő nevéhez fűződik. 1998 és 2002 között a közmédiában állandó, politikamentes műsora volt Pesty Fekete Doboz címmel, ebben emberi történeteket mutatott be. 

Hajléktalan drogosokkal foglalkozott a 2000-es években. Több filmet is készített ebben a témában, főleg heroinistákról, intravénás droghasználókról. Ekkor készült a „Dzsánki”-trilógia, amelynek az utolsó, befejező részének megjelenését 2021-re tervezték, Végtelen történet címmel.

Az Egy hiteles ember című filmjében Gyurcsány Ferencet mutatta be, míg a Tolvajok idejében Bajnai Gordon libatenyésztőkkel kapcsolatos felelősségét firtatta, míg a Megsebzett ünnepben a 2006-os események rendőri túlkapásait vette górcső alá. A 2006-os önkormányzati választások előtt Tarlós István kampányfőnöke volt. 2007-től részt vett az akkor ellenzékben dolgozó Orbán Viktorról szóló internetes sorozat készítésében OVTV címmel. 

2010 után visszavonultabban dolgozott, inkább a háttérben, kommunikációs tanácsadóként és filmesként.

2020 januárjában felkérést kapott Székelyföldről, hogy segítsen aláírásokat gyűjteni a székelyek európai uniós kezdeményezésében, amelynek célja, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel az unió nemzeti régióit, félig székely származása miatt nagy elánnal ugrott bele a kampányba, és gyakorlatilag a nulláról sikerült megoldania a kampány finanszírozását. 

2008-tól rendszeres vendége volt a Hír TV különféle vitaműsorainak, 2018 őszétől pedig a Hír TV Szabadfogás, később pedig a Publi Café című műsorának is állandó meghívott vendége.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

