Ismerős a név? Eltűntként keresi a rendőrség Pesty Lászlót

Pesty László István február 9-én tűnt el, emiatt a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányság körözést adott ki. Arra kérnek tehát, hogy ha valaki felismeri az eltűnt embert, tegyen bejelentést.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Pesty László magyar filmrendező és producer, a Pesty Fekete Doboz vezetője. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen ismerkedett meg a Fidesz alapítóival, és a jogi kar mellett 1989-ben elvégezte az ELTE média szakát is 1989-ben. Ő vezette egyébként az egyetem filozófiai diákkörét, amelyből gyorsan másként gondolkodó műhely lett, mivel ellenzéki értelmiségieket hívott előadni és betiltott filmeket vetített.

Első dokumentumfilmjét 1986-ban készítette el Ulisszesz címmel, amelyben egy nehéz sorsú mozgássérült fiú naturalista portréját ábrázolta. Ezzel elismerést szerzett szakmai körökben is.