Hazai pályán kezd és zár a magyar válogatott – megvan a Nemzetek Ligája-program

Csütörtökön kisorsolták, hogy a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország mellé került a B divízió 2. csoportjába a Nemzetek Ligájában. Péntek délelőtt az MLSZ a hivatalos oldalán tudatta, hogy elkészült a menetrend, amely alapján a magyar válogatott Ukrajna ellen kezdi és Észak-Írország ellen zárja a sorozatot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 10:26
Marco Rossi csapata Ukrajna ellen kezdi meg a Nemzetek Ligáját
Marco Rossi csapata Ukrajna ellen kezdi meg a Nemzetek Ligáját Forrás: MLSZ
Az európai szövetség (UEFA) csütörtökön tartotta a Nemzetek Ligája csoportjainak sorsolását , amelyet a magyar válogatott az első kalapból várt. Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét végül Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal együtt osztották be a B divízió 2. csoportjába, amelynek küzdelmei szeptembertől novemberig tartanak.

A magyar válogatott Írország után Észak-Írországgal is összecsap
A magyar válogatott Írország után Észak-Írországgal is összecsap. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Később a hivatalos menetrendet is meghatározta az UEFA: eszerint a mieink szeptember 25-én játsszák az első mérkőzésüket, amikor Ukrajnát fogadják, majd az északírek elleni idegenbeli mérkőzés következik. Októberben Georgia érkezik a Puskás Arénába és az ukránok vendégei leszünk, míg novemberben Georgiában szerepelünk és az északírek ellen zárjuk a sorozatot.

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint a magyar válogatott hazai mérkőzéseire ezúttal is lesz lehetőség a bérletvásárlásra. A válogatott összesen tíz mérkőzést játszik 2026-ban, ezek közül hat találkozón lép pályára a Puskás Arénában. 

A bérlet a szlovénok, görögök és finnek elleni felkészülési mérkőzésekre, valamint az Ukrajna, Georgia és Észak-Írország elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozókra lesz érvényes.

A bérletek értékesítése február 23-án, tíz órától indul. Az első két napon az aranyszintes – az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább hatszáz pontot elérő – drukkerek vehetnek bérletet. Ezt követően február 25-én, tíz órától két napig tart az SZK-tagok elővásárlási időszaka, majd február 27-án, tíz órától pedig az összes regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a bérletek. A bérletek árusítása március 28-ig, az első hazai mérkőzésig tart, feltéve, hogy nem fogy el előbb a vásárlásra felkínált harmincezer darab.

Az év első hazai válogatott meccsére, a Magyarország–Szlovénia mérkőzésre március 2-án indul a jegyértékesítés. 

A magyar válogatott 2026-os mérkőzései

  • Március 28.: Magyarország–Szlovénia 18.00
  • Március 31.: Magyarország–Görögország 19.00
  • Június 5.: Magyarország–Finnország
  • Június 9.: Kazahsztán–Magyarország
  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna 20.45
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország 20.45
  • Október 2.: Magyarország–Georgia 20.45
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország 20.45
  • November 14.: Georgia–Magyarország 18.00
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország 20.45 

 

