Rossi ezt üzente, miután a válogatott összekerült az ukránokkal

A magyar labdarúgó-válogatott a legutóbbi kiírásban kiesett a Nemzetek Ligája A divíziójából, miután simán elvesztette a Törökország elleni osztályozós párharcot. Így az ősszel egy osztállyal lejjebb folytatja, de ez nem jelentette azt, hogy könnyű ellenfelek várnának Marco Rossi csapatára, amely akár Svájccal is összekerülhetett volna.

Marco Rossi válogatottja hamarosan újra pályára lép Fotó: Polyák Attila

Rossi nem becsüli le az ellenfeleket

Nem így lett, a halálcsoportot elkerülte a magyar válogatott, a 2. csoportban Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal méri össze az erejét. A trió láttán Rossi nem bízta el magát.

– A csoport természetesen nem olyan nehéz, mint az A-ligás csoportunk volt a legutóbbi kiírásban, de ettől függetlenül három nagyon kemény csapatot kaptunk, akik ellen kifejezetten nehéz dolgunk lesz majd – értékelt az MLSZ honlapján a szövetségi kapitány.

Két riválisunk még esélyes a világbajnoki részvételre, az északírek és az ukránok esetében is tavasszal derül ki, hogy utazhatnak-e a vb-re. A nemzetközi porondon nincsenek könnyű mérkőzések, így a Nemzetek Ligája őszi találkozói közül egyik sem lesz az. Nekünk elsősorban saját magunkra kell fókuszálnunk, a legfontosabb, hogy a következő időszakban tovább fejlődjön a csapatunk.

A finnekkel és a görögökkel csap össze júniusban a magyar válogatott

A sorsolással teljessé vált a magyar válogatott 2026-os ellenfeleinek sora. Az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt márciusban, Szlovéniával és Görögországgal vív felkészülési mérkőzéseket a magyar válogatott, június 5-én Finnország érkezik a Puskás Arénába, majd négy nappal később Kazahsztánban vendégszerepel a válogatott.

– A világbajnokság miatt nagyon kevés csapat volt szabad, de közülük, azt hiszem, a legnehezebb ellenfelekkel sikerül játszanunk júniusban – vélekedett Rossi. – Finnországról tudjuk, hogy jó csapatuk van, ráadásul számomra azért is különleges ellenfelek, hiszen ellenük debütáltam a válogatott szövetségi kapitányaként. A kazah válogatott szintén nehéz ellenfél idegenben, így azt gondolom, a két mérkőzés tökéletes lesz arra, hogy megtudjuk, hol állunk, illetve kipróbáljunk új játékelemeket és akár új játékosokat is.