Rebrov, Ukrajna szövetségi kapitánya kimondta, örül-e, hogy Magyarország ellen kell játszaniuk

Az európai szövetség (UEFA) csütörtökön tartotta a Nemzetek Ligája csoportjainak sorsolását, amelyet Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az első kalapból várt. A sorsolásban Patrick Vieira, a franciák világ- és Európa-bajnok klasszis középpályása segédkezett. A B divíziójának 2-es csoportjában tehát Ukrajna – amelynek Szerhij Rebrov a szövetségi kapitánya –, Georgia és Észak-Írország lesz az ellenfelünk. A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg. A csoportunk első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.

Szerhij Rebrov Ukrajna szövetségi kapitányaként tér vissza Magyarországra Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szerhij Rebrov 2018–2021 között volt a Ferencváros vezetőedzője, 2023 júniusa óta az ukrán válogatott szövetségi kapitánya.

Rebrov: Nem tudom, milyen fogadtatásban lesz részem

A Nemzetek Ligája csoportjainak kisorsolása után Rebrov a következőket mondta:

– Szerintem minden csapat erős, kiegyenlített a csoport, alaposan fel kell készülnünk. Sajnos ismét összekerültünk a grúzokkal. Hogy ki a legkellemetlenebb ellenfél? Nem tudom. Nem igazán akartam Magyarországot, de játszanunk kell, és a magyarok elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Magyarország nem idegen számomra, de nem tudom, milyen fogadtatásban lesz majd részem. De nem is ezzel foglalkozom, hanem a saját csapatommal – idézi az ukrán média Szerhij Rebrov első szavait a sorsolás után.