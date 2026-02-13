Nemzetek LigájaMichael O'Neillgrúz fociválogatottészakír fociválogatottmagyar válogatottWilly Sagnol

Rebrov után egy másik ellenfél kapitánya a magyaroknak rossz emlékeket idézett fel

A magyar labdarúgó-válogatott a B divízió 2. csoportjában Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával találkozik majd a 2026/2027-es Nemzetek Ligája őszi csoportkörében. Marco Rossi és az ukránokat irányító Szerhij Rebrov után az északír szövetségi kapitány, Michael O'Neill, valamint a georgiaiakat vezető Willy Sagnol is elmondta a véleményét a sorsolásról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 6:42
Michael O'Neill északír kapitányként ősszel visszatér Magyarországra Fotó: Backpage Images via AFP/Paul Greenwood
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzetek Ligája csütörtöki sorsolását a magyar válogatott az első kalapból várta, és végül Ukrajna, Észak-Írország és Georgia került Marco Rossi szövetségi kapitány együttesével egy csoportba. A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg, a kvartett első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést, a harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.

Georgia szövetségi kapitánya, Willy Sagnol nehéz mérkőzésekre számít a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligája őszi csoportkörében
Georgia szövetségi kapitánya, Willy Sagnol nehéz mérkőzésekre számít a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligája őszi csoportkörében. Fotó: AFP/Ozan Kose

Északír és georgiai reakció a Nemzetek Ligája-sorsolásra

Marco Rossi és az ukrán szövetségi kapitány, Szerhij Rebrov egyaránt rögtön értékelte a sorsolást, de a másik két szövetségi kapitány nyilatkozata sem váratott sokáig. Az északíreket irányító Michael O'Neill a 2016-os Európa-bajnoki selejtezőkön már szembenézett a magyar válogatottal, akkor idegenben nyert, míg otthon döntetlent játszott a szigetországi csapat, amely később szintén kijutott a kontinenstornára.

– Magyarország felidézi bennünk a 2016-os Eb-selejtezős emlékeket, a válogatott azóta is folyamatosan fejlődött. 

Jól szervezett, fizikális csapat, amelyben minden poszton minőség található, és hazai pályán erős szurkolótábor támogatja őket, ami mindig kemény próbatételt jelent.

Összességében izgalmas csoport vár ránk. A Nemzetek Ligája bebizonyította, hogy rendkívül versenyképes és értékes sorozat számunkra, és az a célunk, hogy minden mérkőzéshez ambiciózusan álljunk hozzá, nehéz ellenfél legyünk, és olyan teljesítményt nyújtsunk, amelyre a szurkolóink büszkék lehetnek – mondta az 56 éves tréner.

A legutóbbi Eb-n szerepelt georgiaiak kapitánya a Bayern Münchennel játékosként Bajnokok Ligája-győztes Willy Sagnol, a francia szakember is elmondta véleményét a magyarokról: – Magyarország nemrég még az A divízióban szerepelt, és az elmúlt tíz évben jó eredményeket ért el, úgyhogy nehéz mérkőzésekre számítunk ellenük. A célunk ebben a ligában a jó teljesítmény nyújtása, a válogatott fejlődésének folytatásához elengedhetetlen, hogy magas szinten játsszunk, ezért fontos, hogy megőrizzük a helyünket ebben a divízióban.

A sorsolás után az is eldőlt, hogy a március végén Szlovénia és Görögország ellen hazai pályán készülő magyar válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Kazahsztán vendégeként lép pályára felkészülési mérkőzésen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkatolikus

A Gretchen-kérdés

Czopf Áron avatarja

A német új jobboldal berkeiben legutóbb Frank Lisson támasztotta fel a Gretchen-kérdést, mivel aggasztónak tartja azt a tendenciát, hogy a mozgalom fiatal tagjai közül egyre többen „menekülnek a katolicizmusba”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu