Rebrov után egy másik ellenfél kapitánya a magyaroknak rossz emlékeket idézett fel

A Nemzetek Ligája csütörtöki sorsolását a magyar válogatott az első kalapból várta, és végül Ukrajna, Észak-Írország és Georgia került Marco Rossi szövetségi kapitány együttesével egy csoportba. A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg, a kvartett első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést, a harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.

Georgia szövetségi kapitánya, Willy Sagnol nehéz mérkőzésekre számít a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligája őszi csoportkörében. Fotó: AFP/Ozan Kose

Északír és georgiai reakció a Nemzetek Ligája-sorsolásra

Marco Rossi és az ukrán szövetségi kapitány, Szerhij Rebrov egyaránt rögtön értékelte a sorsolást, de a másik két szövetségi kapitány nyilatkozata sem váratott sokáig. Az északíreket irányító Michael O'Neill a 2016-os Európa-bajnoki selejtezőkön már szembenézett a magyar válogatottal, akkor idegenben nyert, míg otthon döntetlent játszott a szigetországi csapat, amely később szintén kijutott a kontinenstornára.

– Magyarország felidézi bennünk a 2016-os Eb-selejtezős emlékeket, a válogatott azóta is folyamatosan fejlődött.

Jól szervezett, fizikális csapat, amelyben minden poszton minőség található, és hazai pályán erős szurkolótábor támogatja őket, ami mindig kemény próbatételt jelent.

Összességében izgalmas csoport vár ránk. A Nemzetek Ligája bebizonyította, hogy rendkívül versenyképes és értékes sorozat számunkra, és az a célunk, hogy minden mérkőzéshez ambiciózusan álljunk hozzá, nehéz ellenfél legyünk, és olyan teljesítményt nyújtsunk, amelyre a szurkolóink büszkék lehetnek – mondta az 56 éves tréner.

A legutóbbi Eb-n szerepelt georgiaiak kapitánya a Bayern Münchennel játékosként Bajnokok Ligája-győztes Willy Sagnol, a francia szakember is elmondta véleményét a magyarokról: – Magyarország nemrég még az A divízióban szerepelt, és az elmúlt tíz évben jó eredményeket ért el, úgyhogy nehéz mérkőzésekre számítunk ellenük. A célunk ebben a ligában a jó teljesítmény nyújtása, a válogatott fejlődésének folytatásához elengedhetetlen, hogy magas szinten játsszunk, ezért fontos, hogy megőrizzük a helyünket ebben a divízióban.