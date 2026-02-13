lázár jánostisza pártProvokátor

Már nem is titkolják a tiszások, hogy fizetett provokátorok jelennek meg balhézni a Lázárinfókon

Lázár János jelezte, nem lehet üvöltéssel megfélemlíteni, Orbán Viktor és a csendes többség ereje pedig győzelemre viszi áprilisban a Fideszt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 13. 11:11
(Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön Pécelen tartott Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. A Tisza Párt aktivistái itt is igyekeztek bekiabálásokkal, fütyülésekkel megzavarni az eseményt. Az egyik provokátor ráadásul azt is elárulta, pénzt kapott azért, hogy elmenjen a rendezvényre. 

A bekiabálók bevallották, pénzért mentek Lázár János fórumára (Forrás: Facebook)

Lázár János közösségi oldalán úgy reagált a vallomásra, hogy a Tisza Pártnak lejárhatott a provokátor prémium előfizetése, Pécelre csak olyat tudtak küldeni, aki hangosan reklámozta, hogy csak a pénzért jött el. 

„A 39. Lázárinfóra is elkísértek a tiszások és a megbízottjaik, hogy üvöltözéssel zavarják meg a rendet” – írta a miniszter. 

Minket azonban nem lehet megfélemlíteni, minket nem lehet megijeszteni, mert mi nem ilyen országot szeretnénk! Orbán Viktor és a csendes többség nyugodt ereje lesz az, ami győzelemre viszi a Fideszt áprilisban! Én pedig Lázárinfóról Lázárinfóra meggyőzök minden magyart, hogy miért vagyunk 2026-ban is mi a biztos választás

 – hangsúlyozta Lázár János. 

Borítókép: A tiszások üvöltéssel igyekeznek megzavarni a Lázárinfókat (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu