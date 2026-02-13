Már nem is titkolják a tiszások, hogy fizetett provokátorok jelennek meg balhézni a Lázárinfókon

Csütörtökön Pécelen tartott Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. A Tisza Párt aktivistái itt is igyekeztek bekiabálásokkal, fütyülésekkel megzavarni az eseményt. Az egyik provokátor ráadásul azt is elárulta, pénzt kapott azért, hogy elmenjen a rendezvényre.

A bekiabálók bevallották, pénzért mentek Lázár János fórumára (Forrás: Facebook)

Lázár János közösségi oldalán úgy reagált a vallomásra, hogy a Tisza Pártnak lejárhatott a provokátor prémium előfizetése, Pécelre csak olyat tudtak küldeni, aki hangosan reklámozta, hogy csak a pénzért jött el.

„A 39. Lázárinfóra is elkísértek a tiszások és a megbízottjaik, hogy üvöltözéssel zavarják meg a rendet” – írta a miniszter.

Minket azonban nem lehet megfélemlíteni, minket nem lehet megijeszteni, mert mi nem ilyen országot szeretnénk! Orbán Viktor és a csendes többség nyugodt ereje lesz az, ami győzelemre viszi a Fideszt áprilisban! Én pedig Lázárinfóról Lázárinfóra meggyőzök minden magyart, hogy miért vagyunk 2026-ban is mi a biztos választás

– hangsúlyozta Lázár János.