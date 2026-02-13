Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

deák dánielötkertmagyar pétervogel evelinbarátnő

Magyar Pétert a drogos bulija után úgy helyretette az elemző, hogy a fal adta a másikat

Magyar Péter egy kétszínű és zűrös alak, aki összevissza beszél, folyamatosan hazudik – állapította meg Deák Dániel. A XXI Század Intézet vezető elemzője szerint az Ötkertben történt incidens, a kábítószeres házibuli és az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok olyan zavaros történetté állnak össze, amely súlyos politikai kérdéseket vetnek fel Magyar Péter hitelességéről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 10:32
Borítókép: Magyar Péter bulizik (Forrás: YouTube)
„Magyar Péter egy kétszínű és zűrös alak, aki összevissza beszél, folyamatosan hazudik. Egy ilyen emberre nem lehet rábízni az országot, ez szerintem teljesen világos!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint alapszabály, hogy mások magánélete nem tartozik a nyilvánosságra, még akkor sem, ha az illető közszereplő vagy politikus. Magyar Péter azonban – Deák értelmezése szerint – maga tette közüggyé a saját magánéletét, amelynek már közéleti következményei is vannak.

Az elemző felidézte, a történet ott kezdődött, hogy Magyar Péter politikai feltűnése idején maga hozta nyilvánosságra: Vogel Evelin a barátnője. Később azt állította, hogy 2024 májusában vált számára világossá, hogy a nő zsarolja. 

Ennek ellenére a kapcsolat csak június 12-én zárult le hivatalosan, amikor közölte: szakítottak.

A kronológia azonban itt nem ér véget. 

 

Kábítószeres bulin járt Magyar Péter, zűrzavar van a fejében

2024. június 21-én Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen jelent meg, ahol a beszámolók szerint vállalhatatlanul viselkedett. 

A biztonsági őrök végül kivezették, egy ember telefonját pedig elvette és a Dunába dobta. 

Az eset után bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy ő valójában nem ilyen ember, és ilyesmi többé nem fordul elő.

Mindezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy 2024. augusztus 3-án – saját állítása szerint – mégis elment Vogel Evelinnel egy házibuliba, noha korábban már azt mondta, tudta, hogy a nő zsarolja. 

A bulin bevallása szerint kábítószer volt az asztalon, és huzamosabb ideig ott is maradt.

A történet 2026 februárjában újabb fordulatot vett. Február 10-én Magyar Péter még úgy nyilatkozott, hogy az „akkori barátnőjével” volt jelen a kábítószeres házibuliban. Két nappal később, február 12-én azonban már azt közölte, hogy Vogel Evelinnel volt ott – aki akkor már nem volt a barátnője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

