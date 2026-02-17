Újabb felvételek kerültek elő Magyar Péter zűrös éjszakájáról + videó

Újabb videókat, fotókat és részleteket mutatott be az Ellenpont Magyar Péter elhíresült augusztusi éjszakájáról, amelyek több ponton is szembemennek a politikus magyarázataival.

Magyar Péter a tiszás buliban. Forrás: Facebook

A lap szerint a videók azt sugallják:

a pártelnök intenzív éjszaka után ment tovább egy lakásba, ahol később újabb kérdéses részletek kerültek elő.

A tiszás bulit Buda egyik legelitebb szórakozóhelyén, az ukrán vállalkozók által üzemeltetett Lock the Clubban tartották, és a felvételek szerint jelen volt Radnai Márk alelnök is.

A tiszás buli meghívója (Forrás: Facebook)

A botrány másik szála a radnaimark.hu oldalon jelent meg, amelyet egy hete indítottak el. A honlapon egy hálószoba képe látható: széttúrt ágy és egy éjjeliszekrényen fehér por, amelyet a portál kábítószerre emlékeztető anyagként ír le. A felület később dátummal frissült: 2024. augusztus 3.

A honlap megjelenése után Magyar Péter egy hatperces videóban reagált. Elismerte, hogy

a megjelölt időpontban valóban járt a lakásban, és a Lock the Club rendezvény után érkezett a helyszínre.

Azt is elmondta, hogy a lakásban alkoholt és kábítószer kinézetű anyagot látott, valamint hogy konszenzuális együttlét volt közte és korábbi barátnője, Vogel Evelin között.

Az Ellenpont szerint a beismerés további kérdéseket vet fel:

Miért maradt a lakásban, amikor kábítószernek tűnő anyagot látott?

Miért hangsúlyozta többször a beleegyezést?

Miért tartotta fontosnak bizonygatni, hogy Radnai Márk nem volt a helyszínen?

Radnai Márk is jelen volt a buliban. Forrás: Facebook

A radnaimark.hu ma újra frissült egy rövid üzenettel. Idéznek Magyar Péter beismeréséből: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Biztos?

– tették fel sokat sejtetően a kérdést az oldalon.