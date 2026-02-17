Magyar PéterTisza Pártradnai márkvogel evelinlock the club

Újabb felvételek kerültek elő Magyar Péter zűrös éjszakájáról + videó

Az Ellenpont szerint az új felvételek és a radnaimark.hu frissítései komoly ellentmondásokat tárnak fel Magyar Péter nyilatkozatai és a valós események között.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 19:21
Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb videókat, fotókat és részleteket mutatott be az Ellenpont Magyar Péter elhíresült augusztusi éjszakájáról, amelyek több ponton is szembemennek a politikus magyarázataival.

Magyar Péter a tiszás buliban. Forrás: Facebook

A lap szerint a videók azt sugallják:

a pártelnök intenzív éjszaka után ment tovább egy lakásba, ahol később újabb kérdéses részletek kerültek elő.

A tiszás bulit Buda egyik legelitebb szórakozóhelyén, az ukrán vállalkozók által üzemeltetett Lock the Clubban tartották, és a felvételek szerint jelen volt Radnai Márk alelnök is.

A tiszás buli meghívója (Forrás: Facebook)

A botrány másik szála a radnaimark.hu oldalon jelent meg, amelyet egy hete indítottak el. A honlapon egy hálószoba képe látható: széttúrt ágy és egy éjjeliszekrényen fehér por, amelyet a portál kábítószerre emlékeztető anyagként ír le. A felület később dátummal frissült: 2024. augusztus 3.

A honlap megjelenése után Magyar Péter egy hatperces videóban reagált. Elismerte, hogy

a megjelölt időpontban valóban járt a lakásban, és a Lock the Club rendezvény után érkezett a helyszínre.

Azt is elmondta, hogy a lakásban alkoholt és kábítószer kinézetű anyagot látott, valamint hogy konszenzuális együttlét volt közte és korábbi barátnője, Vogel Evelin között.

Az Ellenpont szerint a beismerés további kérdéseket vet fel:

  • Miért maradt a lakásban, amikor kábítószernek tűnő anyagot látott?
  • Miért hangsúlyozta többször a beleegyezést? 
  • Miért tartotta fontosnak bizonygatni, hogy Radnai Márk nem volt a helyszínen?
Radnai Márk is jelen volt a buliban. Forrás: Facebook

A radnaimark.hu ma újra frissült egy rövid üzenettel. Idéznek Magyar Péter beismeréséből: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Biztos?

– tették fel sokat sejtetően a kérdést az oldalon.

 

Borítókép: A hálószoba, ami beismerésre késztette Magyar Pétert (Forrás: radnaimark.hu)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

Mit lehet ehhez hozzátenni?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk keddi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu