Dobrev Klára tovább hergel a külhoni magyarok ellen, az óriásplakátokat is bevetik

Óriásplakát-kampányt indít a DK a határon túliak szavazati jogának elvételéről. Dobrev Klára, a DK elnöke elsősorban azt kifogásolja, hogy a határon túli magyarok többsége Orbán Viktort támogatja. Nem ez az első alkalom, hogy a baloldali pártok gyűlöletkampányt indítanak a határon túli nemzettestvéreink ellen. Emlékeztet mindez a 2004. december 5-i népszavazást megelőző szocialista propagandakampányra, amikor 23 millió románnal riogatták a hazai lakosságot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 17:54
Ötszázezer határon túli már regisztrált a választásra, hogy hatalomban tartsák Orbánt. Csak a DK venné el a határon túliak szavazati jogát! – ez a szöveg szerepel azon a közel nyolcszáz óriásplakáton, amely a következő hetekben az utcákon lesz szerte az országban – jelentette be Dobrev Klára.

Dobrev Klára, a DK elnöke plakátkampányt jelentett be a határon túli magyarok joggyakorlása ellen. Fotó: MTI/Kovács Márton

A DK elnöke emlékeztetett: a félmillió regisztrált kétszer annyi, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról. – Négy évvel ezelőtt a levélszavazatok több mint 94 százaléka a Fideszt támogatta, és idén is hasonló arány várható, a határon túliak szavazati jogát ehhez képest ma csak mi, baloldaliak ellenezzük – jelentette ki Dobrev Klára. Hangsúlyozta:

a DK elvenné a határon túliak szavazati jogát,

hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt, nem dolgozott, nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét.

 

Nem ez az első plakátkampány a határon túliak ellen

Emlékezetes, 2004. december 5-én a magyar választók nem csupán a kórházak privatizációjáról mondhattak véleményt, hanem arról is dönthettek: támogatják-e, hogy a határon túli magyarok kedvezményesebb eljárásban szerezhessenek magyar állampolgárságot. A népszavazást megelőzően a baloldali kormányzat pedig teleplakátolta az országot. Az óriásplakátokról azt az információt kapták a választók, hogy amennyiben sikeres lesz a népszavazás, akkor 23 millió román özönlik Magyarországra, akik elveszik a munkát, és elvesznek alapvetően mindent az anyaországi emberektől.

  • „Ne fizessünk mások helyet adót, nyugdíjat!”
  • „Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt!”
  • „Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből!”
  • „Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!”

– ezeket lehetett olvasni a hirdetőfelületeken. A plakátok talán legocsmányabb mondata a következő volt:

A kettős állampolgárság a határon túli magyarok számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher!

Magyar Péterék nem engedték el Gyurcsányék elképzeléseit

A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt,

Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság ügyét.

A polgári konzervatív párt a trianoni békediktátum által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik módját látta ebben a lehetőségben. A hazugságkampány így szerencsére csak ideiglenesen ért célt: 2010 májusában, az első kétharmados választási győzelem után felálló Orbán-kormány alatt az Országgyűlés 97,7 százalékos többséggel elfogadta a kedvezményes honosításról szóló törvényt. Csupán hárman, Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor és Molnár Csaba szavazott nemmel, öten pedig – Baracskai József, Oláh Lajos, Vitányi Iván, Dorosz Dávid és Szabó Tímea – tartózkodtak.

 

A Tiszától sem várhatnak sok jót a külhoni magyarok

A DK-val ellentétben Magyar Péter először megpróbálta megszerezni a külhoni magyarok bizalmát, de a szög hamar kibújt a zsákból.

A politikus Erdélyt román földnek nevezte, a helyi magyarokat képviselő pártot pedig támadta, többek között azt állította, hogy az RMDSZ a Fidesznek kémkedik, és a kormánypárt kottájából játszik.

– Ez elsősorban Magyart minősíti, valószínűleg magából indul ki, amikor kémnek nevezi az RMDSZ-t, köztudott, hogy a lehallgatások terén nagy tapasztalata van – közölte akkor Csoma Botond, a párt szóvivője.

A Tisza Tolna vármegyei embere, Kátai István pedig arról is beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét.

 

Borítókép: Plakátkampányt indít a külhoni magyarok ellen a DK (Forrás: DKP)

