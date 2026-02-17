Dobrev Klára tovább hergel a külhoni magyarok ellen, az óriásplakátokat is bevetik

Ötszázezer határon túli már regisztrált a választásra, hogy hatalomban tartsák Orbánt. Csak a DK venné el a határon túliak szavazati jogát! – ez a szöveg szerepel azon a közel nyolcszáz óriásplakáton, amely a következő hetekben az utcákon lesz szerte az országban – jelentette be Dobrev Klára.
A DK elnöke emlékeztetett: a félmillió regisztrált kétszer annyi, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról. – Négy évvel ezelőtt a levélszavazatok több mint 94 százaléka a Fideszt támogatta, és idén is hasonló arány várható, a határon túliak szavazati jogát ehhez képest ma csak mi, baloldaliak ellenezzük – jelentette ki Dobrev Klára. Hangsúlyozta:
a DK elvenné a határon túliak szavazati jogát,
hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt, nem dolgozott, nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét.
Nem ez az első plakátkampány a határon túliak ellen
Emlékezetes, 2004. december 5-én a magyar választók nem csupán a kórházak privatizációjáról mondhattak véleményt, hanem arról is dönthettek: támogatják-e, hogy a határon túli magyarok kedvezményesebb eljárásban szerezhessenek magyar állampolgárságot. A népszavazást megelőzően a baloldali kormányzat pedig teleplakátolta az országot. Az óriásplakátokról azt az információt kapták a választók, hogy amennyiben sikeres lesz a népszavazás, akkor 23 millió román özönlik Magyarországra, akik elveszik a munkát, és elvesznek alapvetően mindent az anyaországi emberektől.
- „Ne fizessünk mások helyet adót, nyugdíjat!”
- „Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt!”
- „Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből!”
- „Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!”
– ezeket lehetett olvasni a hirdetőfelületeken. A plakátok talán legocsmányabb mondata a következő volt:
A kettős állampolgárság a határon túli magyarok számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher!
A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt,
Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság ügyét.
A polgári konzervatív párt a trianoni békediktátum által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik módját látta ebben a lehetőségben. A hazugságkampány így szerencsére csak ideiglenesen ért célt: 2010 májusában, az első kétharmados választási győzelem után felálló Orbán-kormány alatt az Országgyűlés 97,7 százalékos többséggel elfogadta a kedvezményes honosításról szóló törvényt. Csupán hárman, Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor és Molnár Csaba szavazott nemmel, öten pedig – Baracskai József, Oláh Lajos, Vitányi Iván, Dorosz Dávid és Szabó Tímea – tartózkodtak.
