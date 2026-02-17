Dobrev Klára tovább hergel a külhoni magyarok ellen, az óriásplakátokat is bevetik

Ötszázezer határon túli már regisztrált a választásra, hogy hatalomban tartsák Orbánt. Csak a DK venné el a határon túliak szavazati jogát! – ez a szöveg szerepel azon a közel nyolcszáz óriásplakáton, amely a következő hetekben az utcákon lesz szerte az országban – jelentette be Dobrev Klára.

Dobrev Klára, a DK elnöke plakátkampányt jelentett be a határon túli magyarok joggyakorlása ellen. Fotó: MTI/Kovács Márton

A DK elnöke emlékeztetett: a félmillió regisztrált kétszer annyi, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról. – Négy évvel ezelőtt a levélszavazatok több mint 94 százaléka a Fideszt támogatta, és idén is hasonló arány várható, a határon túliak szavazati jogát ehhez képest ma csak mi, baloldaliak ellenezzük – jelentette ki Dobrev Klára. Hangsúlyozta:

a DK elvenné a határon túliak szavazati jogát,

hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt, nem dolgozott, nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét.

Nem ez az első plakátkampány a határon túliak ellen

Emlékezetes, 2004. december 5-én a magyar választók nem csupán a kórházak privatizációjáról mondhattak véleményt, hanem arról is dönthettek: támogatják-e, hogy a határon túli magyarok kedvezményesebb eljárásban szerezhessenek magyar állampolgárságot. A népszavazást megelőzően a baloldali kormányzat pedig teleplakátolta az országot. Az óriásplakátokról azt az információt kapták a választók, hogy amennyiben sikeres lesz a népszavazás, akkor 23 millió román özönlik Magyarországra, akik elveszik a munkát, és elvesznek alapvetően mindent az anyaországi emberektől.

„Ne fizessünk mások helyet adót, nyugdíjat!”

„Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt!”

„Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből!”

„Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!”

– ezeket lehetett olvasni a hirdetőfelületeken. A plakátok talán legocsmányabb mondata a következő volt:

A kettős állampolgárság a határon túli magyarok számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher!

Magyar Péterék nem engedték el Gyurcsányék elképzeléseit

A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt,

Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság ügyét.

A polgári konzervatív párt a trianoni békediktátum által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik módját látta ebben a lehetőségben. A hazugságkampány így szerencsére csak ideiglenesen ért célt: 2010 májusában, az első kétharmados választási győzelem után felálló Orbán-kormány alatt az Országgyűlés 97,7 százalékos többséggel elfogadta a kedvezményes honosításról szóló törvényt. Csupán hárman, Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor és Molnár Csaba szavazott nemmel, öten pedig – Baracskai József, Oláh Lajos, Vitányi Iván, Dorosz Dávid és Szabó Tímea – tartózkodtak.