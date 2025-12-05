RomániaOrszággyűlésKátai IstvánTiszaerdélyiMagyar Péter

A 21 évvel ezelőtti gyalázatos népszavazás szelleme kísért a Tiszában + videó

– Hogyha Romániába megyünk, tiszteletben kell tartsuk a román állam törvényeit, a román emberek érzékenységét – fogalmazott a tiszás Kátai István egy fórumon, ahol azt is szóvá tette, hogy meg kell védenie Magyar Pétert, amikor azt mondta, Nagyváradra, hogy Románia. – Igen! Én is azt mondom! – hangoztatta a Tisza embere.

Magyar Péter és Kátai István az Erdélyi – Kossuth Tiszasziget megalapításakor. Forrás: Facebook/Kátai István
Kikéri magának a Tisza Tolna vármegyei embere, hogy a magyar Országgyűlés homlokzatán kint van székely zászló, de az európai uniós nincs – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, amely szerint Kátai István arról is beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét. 

Kátai István elkötelezettsége Magyar Péter felé egyértelmű. Forrás: Facebook/Kátai István

Münchenben a nemzetközi Tisza-szigetek találkozóján Magyar Péter egyik szövetségese, Gáspárik Attila Erdély hangját és gondolatainak megosztása keretében adózáshoz kötött szavazati jogról, gázkamrát működtető zsidókhoz hasonlított vezető erdélyi magyarokról beszélt, de Márai Sándor és Wass Albert súlyos kritikája, továbbá Trianon méltatása is részét képezte az egyik főelőadásnak. Gáspárik előadása – amelyen Kátai István, az első erdélyi Tisza-sziget alapítója végig mellette ült, időnként nagyokat helyeselve – egy olyan alternatív nemzetpolitikai víziót vázolt fel, amely régóta részleteiben megtalálható a magyar balliberális közgondolkodásban, ennyire egységes szerkezetbe foglalva ugyanakkor ritkán hallgatjuk.

A Tűzfalcsoport most azt írta, Kátai, aki Tolna vármegyében tiszás képviselő jelöltjelölt is volt, néhány hónapja az Aszód és Galgamente–Talpra Magyarok Szimpatizánsi Közössége szervezésében tartott önálló előadást, ahol egészen elképesztő dolgokat mondott, felülmúlta Gáspárik Münchenben elmondott szavait is. Lényegében azt adta elő, hogy sokkal könnyebb lenne kisebbségi magyarnak lenni Romániában, ha nem magyarként viselkednének.

– Ahelyett, hogy az RMDSZ az Európai Parlamentben, és, bocsánat, rád mutatok, de nem azért, mert te ebben hibás lennél, azzal foglalkozna, hogy a kisebbségi jogokat és az oktatási törvényt Romániában úgy dolgoznák át, 

és az RMDSZ-nek is ezzel kéne foglalkozni, hogy a román nyelvet, most már vannak ilyen alternatív oktatások, ilyen próbálkozások, de egy székely gyerek vagy egy magyar gyerek, ahol túlnyomó részt, kilencven százalékban magyarlakta terület, nagyon nehezen tud megtanulni románul, mert anyanyelvi szinten tanítják, tehát nem idegen nyelvként 

– fogalmazott a fórumon a Tisza embere, aki úgy folytatta: – Vonulhatunk a székely zászló után, vonulhatunk Orbán Viktor után, vonulhatunk mi bármilyen nagy vörös téglával a mellkasunkon, és mondhatjuk, hogy mekkora magyarok vagyunk, abban az országban, amit Romániának hívnak, és ezért engem le szoktak hazaárulózni, kell ismerni a román nyelvet!

Kátai István megvédte Magyar Pétert is. Emlékezetes, a Tisza-vezér Nagyváradra azt mondta, hogy román föld. Kátai István szerint:

Egy országban, amelyiket úgy hívnak, hogy Románia, és itt meg kell védjem Magyar Pétert, mikor ő azt mondta, hogy Románia Nagyvárad. Igen! Én is azt mondom!

 – Ma, 2025-ben Nagyvárad Románia. Ha fene fenét eszik! Idecsatoltuk, odacsatoltuk, most ebbe nem menjünk bele. Igen, ez Románia része, és 

hogyha Romániába megyünk, tiszteletben kell tartsuk a román állam törvényeit, a román emberek érzékenységét, és innen is üzenem az összes propagandista sajtónak, hogy ilyen fantasztikusan és ilyen emberi módon, ahogy Magyar Péter viselkedett, és az egész magyar társadalom vagy az egész kísérő tömeg

– mondta a tiszás jelöltjelölt. 

Meglátása szerint egyébként „nem szartak be, hanem kifejezetten a román rendőrségnek volt egy kérése, ha lehet, nem azt mondták, hogy tegyétek el a zászlót, hanem azt mondta Péter, hogy eltesszük, mert nem akarjuk sem a magyaroknak, sem a románoknak az érzékenységét bántani”. 

Európai uniós zászló nincs a Parlamenten, ha jól tudom, ugye, de a székely zászló kint van. Ezt kikérem magamnak!

– hangoztatta Kátai István.

A Tűzfalcsoport az eset kapcsán most felidézte, hogy 2004. december 5-én Magyarország politikai vezetése szembefordult a nemzettel, és a szétszakított magyarság millióinak sorsát dobta oda a pártpolitikai játszmák oltárára. Az évfordulón érdemes megnézni, hogy a nemzeti oldal jelenlegi fő politikai ellenfele, a Tisza Párt politikusai és támogatói hogyan állnak a nemzeti összetartozás kérdéséhez.

 

