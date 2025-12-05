FideszMSZPkettős állampolgárságKDNP

Semjén Zsolt: 2010-ben lemostuk a lelki Trianon szégyenét + videó

Semjén Zsolt a 2004-es kettős állampolgársági népszavazás évfordulóján emlékeztetett: a baloldal lelki Trianont okozott, amelyet a Fidesz–KDNP 2010 után orvosolt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 9:50
A kettős állampolgárságról szóló népszavazáson az MSZP nemre buzdított Forrás: MTI
– December 5-e van, annak a 2004. december 5-i népszavazásnak az évfordulója, amikor Gyurcsány Ferenc balliberális kormányával rátámadt a magyar nemzetre, hogy a határon túli magyarokat kirekessze a magyar állampolgárságból és ezzel lelki Trianont okozott  – idézte fel Semjén Zsolt a Facebook-videójában.

– De az igenek ha kicsivel is, de többségben voltak, és ez adta az alapot ahhoz, hogy 2010-ben a győztes választás után a Fidesz–KDNP többséggel a hátunk mögött benyújtottuk a törvényjavaslatot az állampolgársági törvény módosítására, vezérszónoklatot mondtam, és az országgyűlés nagy többséggel megszavazta

 – mondta a miniszterelnök-helyettes.

– Megvalósítottuk azt, ami nekem személyes életcélom is, hogy 1,2 millió nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká. Ezzel lemostuk a lelki Trianon szégyenét és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését – zárta Semjén Zsolt.

 

Borítókép: A kettős állampolgárságról szóló népszavazáson az MSZP nemre buzdított (Fotó: MTI)

 

