Semjén Zsolt: 2010-ben lemostuk a lelki Trianon szégyenét + videó

– December 5-e van, annak a 2004. december 5-i népszavazásnak az évfordulója, amikor Gyurcsány Ferenc balliberális kormányával rátámadt a magyar nemzetre, hogy a határon túli magyarokat kirekessze a magyar állampolgárságból és ezzel lelki Trianont okozott – idézte fel Semjén Zsolt a Facebook-videójában.

– De az igenek ha kicsivel is, de többségben voltak, és ez adta az alapot ahhoz, hogy 2010-ben a győztes választás után a Fidesz–KDNP többséggel a hátunk mögött benyújtottuk a törvényjavaslatot az állampolgársági törvény módosítására, vezérszónoklatot mondtam, és az országgyűlés nagy többséggel megszavazta

– mondta a miniszterelnök-helyettes.

– Megvalósítottuk azt, ami nekem személyes életcélom is, hogy 1,2 millió nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká. Ezzel lemostuk a lelki Trianon szégyenét és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését – zárta Semjén Zsolt.

Borítókép: A kettős állampolgárságról szóló népszavazáson az MSZP nemre buzdított (Fotó: MTI)