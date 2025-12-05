Túllépett a nemzet a lelki Trianonon, Magyar Péterék azonban nem engedték el Gyurcsányék elképzeléseit

– Mind filozófiai, mind kulturális értelemben túlléptünk a 2004-es népszavazáson – fogalmazott Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában. December 5-én van ugyanis a huszonegy éves évfordulója a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnak, amely máig ható szégyenfoltja a magyar társadalmi életnek.
Az akkori magyar politikai elit egy része és a félrevezetett szavazópolgárok sokasága miatt e nap a nemzetárulás napja lett. A Gyurcsány Ferenc vezette kormány gyomorforgató módon és stílusban uszította a csonka hazában élő magyarokat a határon túli magyar testvérek ellen.
A nemzetárulás napja
Az óriásplakátokról azt az információt kapták a választók, hogy amennyiben sikeres lesz a népszavazás, akkor 23 millió román özönlik Magyarországra, akik elveszik a munkát és elvesznek alapvetően mindent az anyaországi emberektől.
- „Ne fizessünk mások helyet adót, nyugdíjat!”
- „Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt!”
- „Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből!”
- „Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!”
– ezeket lehetett olvasni a hirdetőfelületeken. A plakátok talán legocsmányabb mondata a következő volt:
A kettős állampolgárság a határon túli magyarok számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher!
A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt,
Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság megadásának ügyét.
A polgári konzervatív párt a trianoni békediktátum által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik módját látta ebben a lehetőségben.
A hazugságkampány így szerencsére csak ideiglenesen ért célt: 2010 májusában, az első kétharmados választási győzelem után felálló Orbán-kormány alatt az Országgyűlés 97,7 százalékos többséggel elfogadta a kedvezményes honosításról szóló törvényt.
Csupán hárman, Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor és Molnár Csaba szavazott nemmel, öten pedig – Baracskai József, Oláh Lajos, Vitányi Iván, Dorosz Dávid és Szabó Tímea – tartózkodtak.
