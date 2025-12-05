Túllépett a nemzet a lelki Trianonon, Magyar Péterék azonban nem engedték el Gyurcsányék elképzeléseit

– Mind filozófiai, mind kulturális értelemben túlléptünk a 2004-es népszavazáson – fogalmazott Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában. December 5-én van ugyanis a huszonegy éves évfordulója a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnak, amely máig ható szégyenfoltja a magyar társadalmi életnek.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Az akkori magyar politikai elit egy része és a félrevezetett szavazópolgárok sokasága miatt e nap a nemzetárulás napja lett. A Gyurcsány Ferenc vezette kormány gyomorforgató módon és stílusban uszította a csonka hazában élő magyarokat a határon túli magyar testvérek ellen.

A nemzetárulás napja

Az óriásplakátokról azt az információt kapták a választók, hogy amennyiben sikeres lesz a népszavazás, akkor 23 millió román özönlik Magyarországra, akik elveszik a munkát és elvesznek alapvetően mindent az anyaországi emberektől.

„Ne fizessünk mások helyet adót, nyugdíjat!”

„Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt!”

„Ne fizessünk havi húszezer forintot családunk pénzéből!”

„Ne fizessünk álmainkkal, mert nehezedik a lakáshelyzet!”

– ezeket lehetett olvasni a hirdetőfelületeken. A plakátok talán legocsmányabb mondata a következő volt:

A kettős állampolgárság a határon túli magyarok számára nem megoldás, viszont az országnak és nekünk jelentős teher!

Magyar Péterék nem engedték el Gyurcsányék elképzeléseit

A kettős állampolgárság ötletét támogató szervezetek közül a Fidesz képviselte a legnagyobb súlyt,

Orbán Viktor 2004. szeptember 12-én Szabadkán a helyi magyarokkal tartott találkozón a támogatásáról biztosította a kettős állampolgárság megadásának ügyét.

A polgári konzervatív párt a trianoni békediktátum által szétszakított magyar nemzet újraegyesítésének egyik módját látta ebben a lehetőségben.

A hazugságkampány így szerencsére csak ideiglenesen ért célt: 2010 májusában, az első kétharmados választási győzelem után felálló Orbán-kormány alatt az Országgyűlés 97,7 százalékos többséggel elfogadta a kedvezményes honosításról szóló törvényt.

Csupán hárman, Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor és Molnár Csaba szavazott nemmel, öten pedig – Baracskai József, Oláh Lajos, Vitányi Iván, Dorosz Dávid és Szabó Tímea – tartózkodtak.