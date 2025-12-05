Ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt + videó

– Most, hogy nyilvánosságra került a Tisza Párt brutális megszorítócsomagja , ha lehet, még nagyobb lett a tétje a nemzeti konzultációnak – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs új videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: Brüsszel bábjai brutális adóemelésekre készülnek a lakosságnál és a vállalkozásoknál.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

– Ezért most még inkább szükség van arra, hogy a magyarok egyértelműen tiltakozzanak az adóemelések ellen – hangsúlyozta az államtitkár.

Hidvéghi Balázs rámutatott: a Tisza Párt túl baloldali és túl Brüsszel-párti, ez pedig veszélyes, mert ennek az árát a magyar emberekkel fizettetnék meg.

Brüsszel pénzbehajtást vár el a bábjaitól, azért, hogy finanszírozza Ukrajnát és a háborút. A Tisza pedig készségesen végrehajtaná ezt

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Az államtitkár felidézte, a Tisza baloldali szakértőkkel egy vérbeli baloldali megszorítócsomagot rakott össze, több ezermilliárdos adóemeléssel.

Megemelnék a dolgozók adóit: szja-emeléssel, új járulékokkal, kötelező magánnyugdíj-befizetéssel. Megvágnák a családi adókedvezményeket, megadóztatnák a nyugdíjakat, drasztikus adóbehajtást terveznek a vállalkozásoktól, eltörölnék a kisvállalkozói adókedvezményeket és a többszörösére emelnék a rezsit, elvennék az olcsó orosz energiát és a csökkentett energiaárakat

– sorolta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár emlékeztetett: a kormány azért indította a nemzeti konzultációt, hogy a magyar emberek világosan nemet mondhassanak Brüsszel és az itthoni bábjaik adóemelési terveire.

Tiltakozunk az ellen, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és a háborúra költsék!

– szólított fel Hidvéghi Balázs.

A részvételre vasárnap estig van lehetőség a nemzeti konzultáció oldalán.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)