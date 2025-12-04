Tiszás megszorítócsomag: tíz közös pont, amely „véletlenül” egyezik Brüsszel terveivel

A Tisza megszorítócsomagja a bizonyíték arra, hogy Magyar Péterék egy az egyben a brüsszeli utasításoknak megfelelően terveznek kormányozni – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál rámutat: a dokumentum ugyanis olyan, egyenként is jelentős megszorítások egész sorát tartalmazza, amelyeket már régóta követel Magyarországtól az Európai Unió, és amelyek összességében a legvisszafogottabb becslések szerint is 5000 milliárd forintot vennének ki az adófizetők zsebéből. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítások sorozatát akarja bevezetni, hiszen Brüsszel háborúja Ukrajnában egyre több pénzt emészt fel.

A Tisza megszorítócsomagja 1300 milliárdot venne ki a magyarok zsebéből (Fotó: Index.hu)

Tíz pont, amely egyezik a Tisza megszorítócsomagjával

1. Több pénzt venne el a dolgozóktól Brüsszel és a Tisza, radikálisan emelnék az szja-t

A Tisza Párt megszorítóterveinek első pontja a személyi jövedelemadó (szja) drasztikus emelése volt. A párt gazdasági kabinetjének tervei szerint

csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne.

Egymillió-kétszázötvenezer forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte.

Nem véletlenül döntött azonban az adóemelés mellett Magyar Péter csapata: az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írnak, hogy Magyarország személyi jövedelemadó-rendszere ma egyoldalúan laposnak (flat tax) tekinthető. Megállapításuk szerint a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a munkajövedelmek relatíve nagyobb terhet rónak az alacsony jövedelmű háztartásokra, miközben a felső jövedelmi rétegekre viszonylag enyhébb a tényleges adóterhelés. E megállapítás ugyanakkor nehezen értelmezhető, hiszen a magasabb jövedelemből értelemszerűen nominálisan többet adóznak most is az adófizetők, mint az alacsonyból.

Továbbá a kapcsolódó országspecifikus ajánlások a költségvetési konszolidáció fontosságát is hangsúlyozzák: Magyarország számára megfogalmazott ajánlások a hiánycsökkentés felé irányuló ütemet és a kiadások fenntartható növekedését szorgalmazzák, ami azt jelenti, hogy minden adóreformot úgy kell tervezni, hogy hozzájáruljon a közfinanszírozások stabilizálásához. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az országjelentés adóemelést javasol, ha adóreformra kerül sor. És mindenképp kizárja az adócsökkentést. Mindez egybevág azzal az adóemelési tervezettel, amelynek értelmében a Tisza Párt háromkulcsos progresszív adózás bevezetését tervezi.