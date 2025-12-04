Rendkívüli

Orbán Viktor: A mi nagy tervünk, hogy Magyarországon munkaalapú társadalom legyen

nyugdíjEurópai Bizottságbaloldali megszorítócsomagbrüsszeliMagyar Péter

Tiszás megszorítócsomag: tíz közös pont, amely „véletlenül” egyezik Brüsszel terveivel

A Tisza Párt legkeményebb megszorításai mind megtalálhatók valamilyen brüsszeli bizottsági dokumentumban: az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése több adóemelést követel, többek között a személyi jövedelemadó emelését is, az állami nyugdíjrendszer szétverése pedig egy néhány héttel ezelőtt közzétett jelentésben fordul elő. A Tisza megszorítócsomagja tehát igencsak hasonlít Manfred Weberék terveihez.

Munkatársunktól
2025. 12. 04. 10:03
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza megszorítócsomagja a bizonyíték arra, hogy Magyar Péterék egy az egyben a brüsszeli utasításoknak megfelelően terveznek kormányozni – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál rámutat: a dokumentum ugyanis olyan, egyenként is jelentős megszorítások egész sorát tartalmazza, amelyeket már régóta követel Magyarországtól az Európai Unió, és amelyek összességében a legvisszafogottabb becslések szerint is 5000 milliárd forintot vennének ki az adófizetők zsebéből. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítások sorozatát akarja bevezetni, hiszen Brüsszel háborúja Ukrajnában egyre több pénzt emészt fel. 

Tisza megszorító csomag
A Tisza megszorítócsomagja 1300 milliárdot venne ki a magyarok zsebéből (Fotó: Index.hu)

Tíz pont, amely egyezik a Tisza megszorítócsomagjával 

1.  Több pénzt venne el a dolgozóktól Brüsszel és a Tisza, radikálisan emelnék az szja-t

A Tisza Párt megszorítóterveinek első pontja a személyi jövedelemadó (szja) drasztikus emelése volt. A párt gazdasági kabinetjének tervei szerint 

csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne.

Egymillió-kétszázötvenezer forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte.

Nem véletlenül döntött azonban az adóemelés mellett Magyar Péter csapata: az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írnak, hogy Magyarország személyi jövedelemadó-rendszere ma egyoldalúan laposnak (flat tax) tekinthető. Megállapításuk szerint a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a munkajövedelmek relatíve nagyobb terhet rónak az alacsony jövedelmű háztartásokra, miközben a felső jövedelmi rétegekre viszonylag enyhébb a tényleges adóterhelés. E megállapítás ugyanakkor nehezen értelmezhető, hiszen a magasabb jövedelemből értelemszerűen nominálisan többet adóznak most is az adófizetők, mint az alacsonyból.

Továbbá a kapcsolódó országspecifikus ajánlások a költségvetési konszolidáció fontosságát is hangsúlyozzák: Magyarország számára megfogalmazott ajánlások a hiánycsökkentés felé irányuló ütemet és a kiadások fenntartható növekedését szorgalmazzák, ami azt jelenti, hogy minden adóreformot úgy kell tervezni, hogy hozzájáruljon a közfinanszírozások stabilizálásához. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az országjelentés adóemelést javasol, ha adóreformra kerül sor. És mindenképp kizárja az adócsökkentést. Mindez egybevág azzal az adóemelési tervezettel, amelynek értelmében a Tisza Párt háromkulcsos progresszív adózás bevezetését tervezi.

2. A munkaadókat is megsarcolná a Tisza – így elbocsátások jönnének

Szintén a bizottság országjelenéséből táplálkozik a társasági adó emelésnek ötlete. A dokumentum szerint a jelenlegi, 9 százalékos társasági adókulcs (tao) az EU-tagállamok között a legalacsonyabbak közé tartozik, és a tényleges átlagos adóteher is jóval az uniós átlag alatt van Magyarországon. Ezért egyrészt az adókulcs emelését, másrészt a bevételi bázis megerősítését javasolják.

A gyakorlatban szerintük ez a kedvezmények és kivételek felülvizsgálatával, egyes adómentességek korlátozásával, a belföldi és transzferár-kockázatok kezelése révén, valamint a jövedelem- és vagyonadózás arányosságának javításával érhető el. Vagyis a javaslat szerint úgy kell a társasági adókat növelni, hogy közben a cégeknek biztosított kedvezményeket is visszavágja az állam, ami jelentősen rontaná Magyarország versenyhelyzetét a befektetések terén.

Ehhez alkalmazkodik a Tisza Párt adóstratégiája, amely jelentős emelést tartalmaz, a társasági adó terén jelenlegi 9 százalékos kulcsot a tervek szerint sávosan emelnék:

  • a mikrovállalkozások 9 százalékot,
  • a kisvállalkozások 13,5 százalékot,
  • a középvállalatok 18 százalékot,
  • a nagyok 21,5 százalékot,
  • a multik pedig 25 százalékot fizetnének azzal az érveléssel, hogy a túl alacsony adókulcs „adóparadicsommá” teszi az országot, de nem jelent elegendő bevételt az államnak.

A terv jól mutatja, hogy a Tisza Párt már a kisvállalkozásokat is megsarcolja, a közepeseket lehetetlen helyzetbe hozza. A multik legnagyobb kulcsa csak látszólag igízságos, ők ugyanis ezt kigazdálkodják majd azzal, hogy el fogják bocsátani az alkalmazottak egy részét.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

3. Többszörös büntetőadók mellett a lakhatást is megadóztatná Magyar Péter

Mint azt a tao kapcsán már említettük, szintén felbukkant a Tisza kiszivárgott programjában és az országspecifikus ajánlásokban is a társasági és tőkejövedelem-adó. A Tisza tervezete egy különadót javasol, amelynek lényege, hogy a céges osztalékok után 

  • az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó, 
  • efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni, 
  • az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem attól elkülönülten adózik.

Bár a brüsszeli ajánlás csupán a vállalati nyereség szélesebb körű adóztatását várná el, a Tisza láthatóan igyekszik lenyűgözni az EU-t, ők ugyanis ezt túlteljesítenék.

Magyar Péterék tervezete szerint ugyanis tehát nemcsak a vállalati nyereségekre vetnének ki 20-30-40 százalékos adót, hanem minden befektetésre és megtakarításra. Így az állampapírokra, értékpapírokra, kisvállalkozások bevételeire, a laksákiadásra. Tehát mindenre, amiből jövedelme keletkezhet az adóalanynak. Természetesen ezeket a terheket a munkabért sújtó adóemelés mellett tervezik bevezetni. Vagyis bármilyen jövedelemből él egy magyar adózó, biztosan jelentős adóemelkedésre számíthat. Akinek pedig munkabér mellett van megtakarítása, azt duplán fogja növekvő adóteher sújtani.

A vállalkozásokat és a munkabérből élőket együttesen is érintené az a tervezet, miszerint az 500 millió forintot meghaladó vagyonokat 6,5 százalékos különadóval terhelné a Tisza. Ebbe a vagyonba beletartoznának az adóalanyhoz tartozó

  • cégek összértéke,
  • az 1600 köbcenti feletti gépjárművek,
  • ingatlanok,
  • befektetések és megtakarítások forgalmi értéke, legyenek ezek külföldön vagy Magyarországon.

Ezzel egyébként a cégek esetében legalább kettős (az alapterheken kívül tőkejövedelmi adó+vagyonadó), külföldi cégek esetében hármas adózás, adóztatás (az alapterheken kívül különadó+vagyonadó+tőkejövedelmi adó) valósulna meg. Egy jól menő külföldi cég profitja után 53, egy hazai cég után pedig 46,5 százalék is lehet a különadó. Értelemszerűen ez a hazai tulajdonú vállalkozások teljes ellehetetlenülését és a befektetők számára Magyarország eddigi versenyelőnyének lecsökkenését jelentené. 

4. Büntetőadót vetne ki az autókra Magyar Péter

A fent idézett bizottsági jelentésben megszabott vagyonadó kiterjesztéseként értelmezhető, hogy az autózás és a háztartási bűnök világát sem kímélné a Tisza Párt adócsomagja: 

drasztikus áfaemelést tervez az autókra, az alkoholra és a dohánytermékekre. 

A dokumentum szerint az autók és az autóalkatrészek áfája egységesen 32 százalékra ugrana – ez pedig azonnali és látványos áremelkedést hozna a szalonoktól a szerelőműhelyekig. Mindez az 1600 köbcenti feletti járműveket érintené, épp azt a kategóriát, amely a középosztály jelentős részének mindennapi mobilitását biztosítja.

A dohány- és alkoholtermékek ennél is keményebb bánásmódban részesülnének. A 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének, kifejezetten a fogyasztás – főként a fiatalok körében – visszaszorítására. 

5. A nyugdíjakat is brüsszeli utasítás szerint vágnák meg

Miután a szocialista kormányzat megszorításai nyomán megszűnt, a 13. havi nyugdíj visszaépítése szimbolikus intézkedés volt a kormány részéről. Ugyanakkor – ahogy korábban – az Európai Bizottság és az OECD szakértői már többször ismét javasolták a rendszer kivezetését vagy korlátozását, mivel szerintük hosszú távon fenntarthatatlan. Ehhez az állásponthoz persze a Tisza Párt is kritika nélkül igazodott. 

6. A bizottság titkos fegyverét élesítené Magyar Péter: jönne a nyugdíjadó

Brüsszel először 2022-ben hozakodott elő a nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos ajánlásokkal, amelynek értelmében egy teljes cselekvési tervet dolgoztak ki a mindenkori magyar kormány számára. Brüsszel 2025 március végéig várta volna el, hogy a magyar kormány jelentősen megvágja a nyugdíjakat, ám mivel ez nem történt meg, most a Tisza Párt készít elő nagyszabású nyugdíjcsökkentési tervet. Ennek eszköze a nyugdíjadó, vagyis a degresszió.

A nyugdíjadó lényege egyszerűen összefoglalható: a Tisza javaslata szerint az állami nyugdíjakat 20 százalékkal csökkentenék, ezzel mérsékelve az ellátórendszer költségeit, összhangban a brüsszeli ajánlásokkal. Ez a költségcsökkentés első lába.

A második láb az állami nyugellátás felmenő rendszerben történő kivezetése, vagyis az a tervezet, amely szerint 2026. szeptember 1-től kötelezően magánnyugdíjpénztárakba terelnék át a munkaerőpiac új belépőit. Számukra megszűnne az állami nyugdíj, ellátást pedig a kötelező, piaci alapú biztosítások alapján kapnának. Ezzel az állam hosszú távon tulajdonképpen kiszáll a nyugdíjak biztosításából. Ez a terv éppen egybevág az Európai Bizottság néhány héttel ezelőtt nyilvánosságra került terveivel, amely javaslat lényege ugyanaz, vagyis hogy a munkavállalók jövedelmének egy részét levonnák, és a magánnyugdíjpénztár zsebbe gyűjtenék. 

Ráadásul az is kiderült, hogy az Európai Bizottság a saját, páneurópai személyes nyugdíjtermékét (PEPP) tenné szélesebb körben elérhetővé a tagállamokban. 

A dokumentum egyelőre javaslat – hiszen az Európai Uniónak nincs joga a nyugdíjrendszerünkbe közvetlenül beavatkozni – viszont vannak jelek arra, hogy a későbbiekben kötelezővé tehetik a tagállamok számára.

Összefoglalva tehát a Tisza Párt eddig teljes összefüggésében nem ismertetett nyugdíjkoncepciója a kiszivárgott tervezet alapján így nézne ki:

  • A jelenlegi nyugdíjasok elveszítik a 13. havi nyugdíjat (és a 14. havi nyugdíjat is),
  • az új belépő nyugdíjasok a vártnál 20 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnának,
  • ennek a rendszernek a finanszírozására az aktív korúak az eddigi tb-járulék felett egy további 2,5 százalékos járulékot lennének kötelesek fizetni,
  • a munkaerőpiacra frissen belépők (tehát 2026. szeptember 1. után először munkába állók) továbbra is fizetnének tb-járulékot (és új teherként a nyugdíjszolidaritási járulékot),
  • amely járulékokon felül kötelező magánnyugdíjpénztári befizetést is vonnának a munkabérükből,
  • ezek az új (jellemzően fiatal) munkavállalók pedig már nem kapnának állami nyugdíjat, csak magánnyugdíjpénztári befizetéseik alapján lennének ellátásra jogosultak. A Tisza nyugdíjas politikája tehát nemcsak a nyugdíjasokat, de a duplán megsarcolt fiatalokat is érzékenyen érintené.

7. Az állami ingyenes egészségügyet megszüntetnék

A Tisza kiszivárgott megszorítási tervei közül talán az egyik legdrasztikusabb átalakitást a társadalombiztosítási rendszerben hajtaná végre a baloldali párt. Az Indexen napvilágot látott megszorítások értelmében a Tisza felszámolná a mostani társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszert.

Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók – méghozzá jóval drágábban. Ennek a nagy költségcsökkentésnek az alapját szintén egy uniós dokumentum, méghozzá a bizottság a magyar helyreállítási tervre adott válasza adja, amelyben az egészségügyi ellátórendszer rezilienciájának javítását kérte Brüsszel. Ez a baloldali olvasatban adóemelést és költségcsökkentést jelent.

8. A legsérülékenyebbeket érintené legsúlyosabban az egészségügy privatizációja

A probléma az egészségügy privatizációjával, hogy a legsérülékenyebb társadalmi csoportok, vagyis az idősek, a gyerekek és a krónikus betegek válnak a legkitettebbé az ingyenes ellátás felszámolása miatt. A jelenlegi tb-rendszer pont ezt a kitettséget hivatott meggátolni, a tb-alapú ellátás esetén ugyanis nem a piaci profitabilitás, hanem a rászorultság dönt. Vagyis a mostani változtatás egyet jelentene a társadalmi szolidaritás teljes lebontásával.

Vagyis az idősek és a gyermekek (illetve a gyermekek szülei):

  • nem tudna belépni a jobb csomagokba,
  • nem jutna hozzá életmentő ellátásokhoz,
  • kiegészítő biztosításokra sem lenne pénzük,
  • így lényegében kirekesztődnek a magas színvonalú (vagy bármilyen) ellátásból.

9. A családok mindent elveszítenének

A nagy ellátórendszerek mellett a Tisza megszorítócsomagja, és az annak alapjául szolgáló brüsszeli országjelentés a családtámogatások rendszerét is átalakítaná, pontosabban egy az egyben felszámolná. Magyar Péterék tervezete tulajdonképpen szóról szóra a bizottság júliusi országjelentését visszhangozza a családtámogatások terén, amelynek lényege: az Európai Bizottság kivezetné a rezsicsökkentést, míg a hatósági árakat, az árrést korlátozó intézkedéseket is kivezetnék, de az otthonteremtési támogatásokat is lesöpörnék, a bürokraták szerint ugyanis a magyar otthonteremtési támogatások nagyvonalúak, és nem célzottak.

Magyarék kiszivárgott programja is ezt a narratívát erősíti, hiszen a dokumentumból kiderül, hogy:

  • kivezetésre kerülne a gyed, 
  • szintén kivezetnék a nők szja-mentességét,
  • a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, 
  • a díjakat pedig életmód alapú bonus–malus rendszerben állapítanák meg. Ezzel pedig gyakorlatilag teljesen megszűnne a jelenleg ismert családtámogatási rendszer alapja.

10. Még a kutyákra és a macskákra is adót vetnének ki

Első látásra Brüsszel nem kötelezné a Tisza Pártot erre, Magyar Péterék mégis felvezették gazdasági programjukba a kutyákra és macskákra kivetett adót is. A háziállatok után évente 18 ezer forintot kellene fizetniük a gazdáknak. A tervezet szerint ráadásul az állateledelt is pluszterhekkel sújtanák, vagyis a terv duplán róna pluszterhet az állattartókra.

A Tisza terve azért is feltűnő, mert Magyarországon tartják a legtöbb kutyát lakosságarányosan az Európai Unióban, 100 emberre 29 kutya jut. Így itt könnyen lehet pénzt elvonni, és ezzel Brüsszel igényeit kielégíteni.

 

Borítókép: Magyar Péter és Mandred Weber (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu