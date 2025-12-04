Baloldali megszorítócsomag: az áfaemelés drágítana szinte minden autókhoz kapcsolódó költséget

Az épp magára találó autópiac szolid növekedését törné le az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú autók és azok alkatrészei áfájának megemelése. A Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomag elkészítésénél az ész nélküli sarcolás felülírhatta a racionalitást, hiszen az említett motormérettel rendelkező autók jellemzően az átlag magyar családok mobilitást biztosítják, és nagyrészt közel sem a luxuskategóriába tartoznak – írja a Világgazdaság.

A baloldali megszorítócsomag igencsak megdrágítaná Magyarországon az autózást

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

32 százalékos áfát írna elő a baloldali megszorítócsomag

A lap cikkében sorra vesz, hogyan alakultak az autóeladások idén. A számadatokból jól látható, hogy a legtöbb szegmensben növekedés történt, ám az eladások valószínűleg meredeken zuhannának a baloldali megszorítócsomagban előirányzott áfaemelés hatására.

A javaslatban leírtak szerint 32 százalékra emelnék az 1600 köbcenti feletti gépjárművek árának áfatartalmát. Noha a megszorítócsomag szerzői az ekkora hengerűrtartalmú autókat már a luxuskategóriába utalják, ám a gyakorlatban az átlagos családi autók ekkora vagy nagyobb lökettérfogattal rendelkeznek, így a sarc a magyar családok igen jelentős részét érintené.

Elszomorító részlete a tervezetnek, hogy az említett autók alkatrészeire is ugyanilyen mértékű áfaemelés vonatkozna, vagyis

a használt autók karbantartásának költsége is jelentősen növekedne.

A hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora idén júniusban meghaladta a 16 évet, így igen sokaknak kellene mélyebben a zsebükbe nyúlniuk egy-egy javíttatás alkalmával.

Az áfaemelés miatt jelentős bevételkiesést könyvelhetnének el az autókereskedők is, és a szűkülő piac miatt valószínűleg kénytelenek lennének munkavállalóktól is megválni. A csökkenő új autóeladások miatt nyilván növekedne a hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora is.