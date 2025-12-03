Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Orbán ViktorTisza PártTisza-adóbaloldali megszorítócsomagminiszterelnökcsomagMagyar Péteradóemelés

Orbán Viktor a Tisza-adóról: Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal állunk szemben

A Tisza adóemelési terve csak a jéghegy csúcsa – figyelmeztetett Orbán Viktor, miután nyilvánosságra került a Magyar Péter pártjának készített, brutális megszorításokat tartalmazó gazdasági csomag.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:37
A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. 

Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket. »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk« – hangzott a Tisza alelnökének örökbecsűje. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt

– idézte fel a kormányfő, majd úgy folytatta: aztán megjött a teljes Tisza-csomag, mind a hatszáz oldal.

Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa.

A Tisza baloldali megszorítócsomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.

Legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba

– állapította meg Orbán Viktor.

 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

