Orbán Viktor a Tisza-adóról: Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal állunk szemben

A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket. »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk« – hangzott a Tisza alelnökének örökbecsűje. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt
– idézte fel a kormányfő, majd úgy folytatta: aztán megjött a teljes Tisza-csomag, mind a hatszáz oldal.
Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa.
A Tisza baloldali megszorítócsomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.
Legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba
– állapította meg Orbán Viktor.
Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!