Orbán Viktor a Tisza-adóról: Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal állunk szemben

A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket. »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk« – hangzott a Tisza alelnökének örökbecsűje. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt

– idézte fel a kormányfő, majd úgy folytatta: aztán megjött a teljes Tisza-csomag, mind a hatszáz oldal.

Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa.

A Tisza baloldali megszorítócsomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.

Legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba

– állapította meg Orbán Viktor.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)