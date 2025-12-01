családBokros-csomagkormányTisza PártdokumentumédesanyagyedMagyar Péter

Az anyákat sem kímélné a Tisza, Magyar Péterék elvennék a gyed-et is

A gyed megszüntetése is szerepel a Tisza gazdasági megszorítócsomagjában, Magyar Péterék ezzel az édesanyáktól vennék el az őket megillető pénzt. A nemrég napvilágot látott dokumentumból most kiderült, Tisza az édesanyáknak járó juttatás is elvenné, hasonlóan a Bokros-csomag intézkedéséhez.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:09
Több aláírás is díszeleg azon a több száz oldalas dokumentumon, amelyet a Tisza Párt szakértői készítettek vagy készíttettek, a nyáron megismerteken semmilyen szignó nem szerepelt Fotó: Kallus György
Az családoktól venne el havi szinten több százezer forint értékű, őket megillető ellátást a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című  tiszás gazdasági megszorítócsomag – írta a Mandiner a dokumentum részleteiből kiolvasva. A portál szerint a közelmúltban az Index által nyilvánosságra hozott, több mint 600 oldalas szakértői programban ugyanis többek közt a gyermekgondozási díj – hétköznapi nevén a gyed – megszüntetése is ott van a tervek között. A lap felidézte,

 ilyen mértékű, családokat érintő megszorító lépésre a rendszerváltoztatás óta egyedül az első MSZP–SZDSZ-kormány által bevezetett Bokros-csomag volt képes 1995-ben. 

Emlékeztettek, a Bokros-csomagnak nevezett brutális, a magyar emberek életét megnehezítő megszorítás a baloldali kormányok legemlékezetesebb intézkedése volt, többek közt szerepelt benne a szülési szabadságon lévő édesanyák (vagy édesapák) fizetése helyett az állam által biztosított gyermekgondozási díj megszüntetése is, amely óriási terhet tett a családokra. Ezt tűzné ki feladatként az az állítólag a Tisza Párt holdudvarához tartozó – de legalábbis őket támogató – baloldali „szakértők” által összeállított dokumentum.

Felidézték,

 2000-ben az első Orbán-kormány vezette be megint a gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak járó családtámogatási intézkedést, majd 2014-től, ismét a Fidesz–KDNP-kormány bevezette a gyed extrát is,

 ami további jelentős kedvezményeket biztosít a kisgyermekeket nevelő szülőknek. Ráadásul idén július elseje óta 

a gyed és a csed adómentesség vált,

 ami azt jelenti, hogy az édesanyáknak nem kell szja-t fizetni ezen juttatás után, így a  gyermekgondozási díj szinte megegyezik a kedvezményezett bruttó fizetésével.

Ismert, az Index hozta nyilvánosságra azt a több száz oldalas dokumentumot, amely a Tisza Párt gazdasági terveit tartalmazza. A tervezetből világosan kirajzolódik: a csomag szerzői egy baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készítenének elő, amely évi 1300 milliárd forintos többlet terhet róna a magyar társadalomra. Ráadásul a dokumentum nyelvezete, szerkezete, a benne szereplő intézkedések, valamint a hivatkozott szakértői körök mind arra utalnak, hogy 

a csomag nem egy elméleti háttéranyag, hanem kifejezetten egy kormányra készülő politikai erő részletes programtervezete.

 Az idézett elemzések szerint a javaslatok logikája és politikai irányultsága egyértelműen összhangban áll a Tisza Párt eddigi nyilatkozataival és gazdaságpolitikai elképzeléseivel.

