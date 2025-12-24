kormánykarácsonyfaOrbán Viktorkarácsony

Ezek azok az utolsó pillanatos karácsonyi bakik, amelyeket Orbán Viktor és a miniszterei elkövetnek + videó

Hiába ment még tegnap is kőkeményen a munka, a kormánytagok is elkezdtek már az ünnepekre hangolódni. Orbán Viktor videójából kiderült, mik azok az utolsó pillanatos karácsonyi bakik, amelyet ő és a miniszterei szenteste napján elkövetnek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 10:42
Mi az, ami szenteste napján mindig az utolsó pillanatban derül ki, hogy összebogozódott, elromlott, kiégett, eltörött?  – szegezték a kérdést a kormánytagoknak a miniszterelnök Facebook-videójában. Orbán Balázs elmondása szerint náluk állandó vita az, hogy egy-, vagy többszínű legyen-e a karácsonyfa, amit a Jézuska hoz. – És a Jézuska egyik fele a többszínűt szereti, a másik fele pedig az egyszínűt, és nagy küzdelem – magyarázta. 

Arra a kérdésre, idén milyen színű lesz, azt válaszolta: „Nyilván egyszínű”. Sejthető, a miniszterelnök politikai igazgatója nem szereti a többszínű égősort. Orbán Viktornak hasonló módon szintén a díszítéssel vannak problémái.

Az derül ki mindig a végén, hogy szaloncukorhoz való drótkampó az nincs. És akkor jöhet a cérna

– árulta el.

Fenyővásárlás az utolsó pillanatban

A honvédelmi miniszternek a „Jézuska csengője” miatt fáj a feje minden évben. – Mielőtt a gyerekek beszaladnak a szobába, már nem olyan picik sajnos, de azért ott mindig van nálunk egy csengő. Azt sose tudom, hogy hova tettem, hova tette a Jézuska! – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Gulyás Gergely pedig mint kiderült, mindig az utolsó pillanatra hagyja a fenyőfa megvásárlását. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter viszont még sosem maradt emiatt karácsonyfa nélkül, minden évben tölt fel egy képet róla. Elárulta, talán idén is megmutatja. Vitályos Eszter felidézte, egy alkalommal nagyon stresszes helyzetbe hozta szenteste napján a szomszédja.

Bezárta a pincét, és az összes karácsonyfadísz ott volt, és az angyaloknak nehéz dolga volt. 24-én reggel még elszaladtak egy beszerző körútra

 – mesélte a kormányszóvivő. Bóka Jánosnak viszont van egy minden évben visszatérő problémája: családjával a garázsban tárolják a karácsonyfadíszeket, a jó része az pedig mindig elkallódik szenteste napjára. 

Akinél a feleség a biztosíték

Hankó Balázs a többiekkel ellentétben teljesen máshogy áll a kérdéshez, szerinte az ilyen bakik nem lényegesek. – Ha már együtt van a család, akkor minden rendben van és jó – hangsúlyozta. Kérdésre elárulta azt is, az sem probléma, ha összetörik a csúcsdísz: három darabról indultak, most járnak kettőnél, szóval van tartalék.

Az energiaügyi miniszter a feleségére támaszkodik, ha a karácsonyi készülődésről van szó, neki hála semmi nem felejtődik el. „Minden meg lesz jegyezve, minden fel lesz írva” – idézett szellemesen a kormányfő egy beszédéből Lantos Csaba. Az építési és közlekedési miniszter pedig egyszerűen csak annyit válaszolt a kérdésre: „Az én vagyok. Boldog karácsonyt kívánok!”

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

