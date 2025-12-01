Szétverné a nyugdíjrendszert a Tisza

Magyar Péterék teljesen szétvernék a jelenlegi társadalombiztosításon, szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert, és a helyét szinte teljes mértékig a kötelező magánnyugdíjpénztárak és a piaci alapú magánbiztosítók vennék át – derül ki a Dálnoki Áron vezetésével, Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készített baloldali megszorítócsomagból. Az Ellenpont azt írta, a dokumentum szerint „az állam felelősségvállalását hosszú távon korlátozni kell, a rendszer pénzügyi stabilitását egyéni számlákra és piaci befektetésekre kell építeni”.

Dálnoki Áron a dokumentum egyik szellemi atyja (Forrás: Facebook)

Hamar szétvernék a nyugdíjrendszert

A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza a fentebb említett javaslatcsomagban

már jövő szeptember 1-jétől nekiállna a nyugdíjrendszer teljes szétverésének, hiszen az innentől munkába álló személyek már csak magánnyugdíjpénztárba tehetnének befizetéseket.

Ennek mértéke a kiszivárgott tervek szerint a bruttó bér minimum 10 százaléka, maximum 15 százaléka (ezenfelül lenne egy 2,5 százalékos „szolidaritási nyugdíjjárulék”, vagyis az eddigi 10 százalékos nyugdíjjárulék 12,5–17,5 százalékra nőne). Nem derül ki viszont, hogy a 2,5 százalékos szolidaritási járulékért cserébe kiknek és milyen nyugellátást biztosítana az állam.

A lap szerint a rendszert

szinte teljesen kiszolgáltatnák a piaci alapú magánbiztosítók profitéhségének.

A Tisza programjából kiviláglik, hogy a mostani társadalmi felelősségvállaláson alapuló nyugdíjrendszert és TB-rendszert teljesen szeretnék szétverni, és ebből egy jövedelmező üzletágat szeretnének építeni.

Ezt nyíltan el is árulják a dokumentumban: „A nyugdíjreform egyik legjelentősebb gazdasági hatása a pénzügyi piacok erősödése.” Nem sokkal később a tőkepiac várható erősítését ünneplik: „a magánnyugdíjalapok vagyonfelhalmozása húsz-harminc éven belül a GDP jelentős hányadát eléri, ami növeli a hazai tőkepiaci likviditást és a gazdasági növekedési potenciált”. Az Ellenpont elemzése szerint ezen konkrétan azt értik, hogy a magánnyugdíjalapok vagyona fokozatosan nő, eléri a GDP 40-50 százalékát, ez pedig „a hazai tőkepiac számára stabil és kiszámítható forrásokat biztosít, amelyek hozzájárulhatnak az állampapírpiac, részvénypiac és a vállalati kötvénypiac fejlődéséhez”.