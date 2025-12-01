idezojelek
Poszt-trauma

Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Ettől az egész Tisza Párt megrogyott.

Megjött a legfrissebb adat, ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon, a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint.

Az elemzés úgy fogalmaz, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is. A Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére: ezeken a Fidesz kulcstémái határozták meg a napirendet, a rezsicsökkentés védelme és az ukrajnai béke megteremtése. Mindez azt eredményezte, hogy augusztusról novemberre 46-ról 47 százalékra erősödött a kormánypárt a Nézőpont által rendszeresen bemutatott „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán. 

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. A Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tiszának.

Ráadásul már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri , hogy apad a Tisza. Az ellenzéki lap podcastműsorában arról beszéltek a résztvevők, hogy a Fidesz-kampány felpörgetésével Orbán Viktor egyre inkább előretör, miközben a Tisza Párt növekedése megtorpant.

Az adatokat és a tendenciákat vizsgálva megállapítható, hogy a Fidesz előretörése és a Tisza mélyrepülése egyaránt töretlennek látszik. 

Magyar Péter komolyan kezdhet aggódni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

