Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. A Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tiszának.

Ráadásul már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri , hogy apad a Tisza. Az ellenzéki lap podcastműsorában arról beszéltek a résztvevők, hogy a Fidesz-kampány felpörgetésével Orbán Viktor egyre inkább előretör, miközben a Tisza Párt növekedése megtorpant.