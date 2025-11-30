Már a HVG is elismeri, hogy a Tisza apad

Bohár Dániel közösségi oldalán osztott meg egy részletet a HVG podcastműsorából, ahol a lap újságírója kijelentette, ők is látják, hogy a Fidesz rettenetesen felpörgette a kampánygépezetét. A Tisza növekedése pedig megtorpant – mondták a HVG munkatársai.

Mint megírtuk, néhány nappal ezelőtt látott napvilágot egy dokumentum, amely szerint az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt. Az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezet szerint Magyar Péter pártja egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. Magyar Péter szimpatizánsainak száma a megszorítások nyilvánosságra kerülése után kezdett látványosan csökkenni.