Alaposan megnyirbálná a kereseteket a baloldali megszorítócsomag

Ma egy egyszerű fejszámolással ki lehet kalkulálni bármekkora kereset személyi jövedelemadóját (szja) és ahhoz sem kell szakirányú végzettség, hogy valaki a családi adókedvezmény összegét kiszámolja egy, két vagy több gyermekre. Ez a helyzet alapvetően változna meg, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a tiszás szakértők által összeállított több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban olvasható.

A dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, az elmúlt napokban megannyi részletét külön elemezték. Így tett a Világgazdaság most a személyi jövedelemadó ügyében is. A tiszás szakértők tervezete a mai egyetlen kulcs helyett hármat vezetne be, visszaállítaná az adójóváírást, de igen bonyolultan, és átalakítaná, megvágná a kedvezményeket, azt is komplikált módon.

Ha a Tisza Párt hatalomra jutna, akkor a megsimert tervezet szerint az alsó kulcs 15 százalékos lenne, és évi ötmillió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be – a kereset ötmillió feletti részére – a középső, 22 százalékos kulcs. A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

Ma egyetlen kulcs van, annak mértéke 15 százalék.

A tiszás csomag adójóváírást is bevezetne, helyesebben visszavezetne, de borzasztó bonyolultan. Évi 3,6 millió forintig egészében érvényesülne, aztán egyre csökkenő mértékben, 8,4 millió forintig. Adójóváírás most nincs: korábban volt, eltörlésekor az egyik fő érvet éppen az szolgáltatta, hogy átláthatatlanná teszi az szja-rendszert. Ráadásul a kedvezményező hatás más módon sokkal jobban elérhető, miközben az adójóváírás közrejátszhat az adóelkerülés növekedésében.

Véget érne a jelenlegi családi adókedvezmény rendszere

Egy gyermek után a tiszás szakértők csomagja havi százezer forint adóalap-kedvezményt írna elő, kettőnél kétszázezret, több gyermeknél 330 ezret gyermekenként. Igen ám, csakhogy a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy. Teljes egészében csak az kapná meg, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, a 15 milliónál többet keresők pedig csak a felével. Ma is adóalap-kedvezmény van, de a számoknál már érdemes egy hónapot ugranunk az időben.