Alaposan megnyirbálná a kereseteket a baloldali megszorítócsomag

A Tisza Párt véget vetne a jelenlegi családi adókedvezmény rendszerének, oda lenne az szja-mentesség is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 8:59
A baloldali megszorítócsomag véget vetne a mai kiemelkedő caládtámogatási rendszernek Forrás: Pexels
Ma egy egyszerű fejszámolással ki lehet kalkulálni bármekkora kereset személyi jövedelemadóját (szja) és ahhoz sem kell szakirányú végzettség, hogy valaki a családi adókedvezmény összegét kiszámolja egy, két vagy több gyermekre. Ez a helyzet alapvetően változna meg, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a tiszás szakértők által összeállított több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban olvasható.

A dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, az elmúlt napokban megannyi részletét külön elemezték. Így tett a Világgazdaság most a személyi jövedelemadó ügyében is. A tiszás szakértők tervezete a mai egyetlen kulcs helyett hármat vezetne be, visszaállítaná az adójóváírást, de igen bonyolultan, és átalakítaná, megvágná a kedvezményeket, azt is komplikált módon.

Ha a Tisza Párt hatalomra jutna, akkor a megsimert tervezet szerint az alsó kulcs 15 százalékos lenne, és évi ötmillió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be – a kereset ötmillió feletti részére – a középső, 22 százalékos kulcs. A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

Ma egyetlen kulcs van, annak mértéke 15 százalék.

A tiszás csomag adójóváírást is bevezetne, helyesebben visszavezetne, de borzasztó bonyolultan. Évi 3,6 millió forintig egészében érvényesülne, aztán egyre csökkenő mértékben, 8,4 millió forintig. Adójóváírás most nincs: korábban volt, eltörlésekor az egyik fő érvet éppen az szolgáltatta, hogy átláthatatlanná teszi az szja-rendszert. Ráadásul a kedvezményező hatás más módon sokkal jobban elérhető, miközben az adójóváírás közrejátszhat az adóelkerülés növekedésében.

Véget érne a jelenlegi családi adókedvezmény rendszere

Egy gyermek után a tiszás szakértők csomagja havi százezer forint adóalap-kedvezményt írna elő, kettőnél kétszázezret, több gyermeknél 330 ezret gyermekenként. Igen ám, csakhogy a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy. Teljes egészében csak az kapná meg, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, a 15 milliónál többet keresők pedig csak a felével. Ma is adóalap-kedvezmény van, de a számoknál már érdemes egy hónapot ugranunk az időben. 

Január elsején ugyanis – újra – emelkedik a családi kedvezmény:

  • egy gyermeknél 133 ezer, 
  • kettőnél fejenként 266 ezer, 
  • többnél gyermekenként 440 ezer forinttal számolhatnak a családok. 

    Mivel a mai rendszer átlátható, így könnyen kiszámolható, hogy ez mennyit jelent:
  • egy gyermeknél havi húszezer, 
  • kettőnél összesen nyolcvanezer,
  • háromnál 198 ezer forint a tényleges adócsökkentés. 
  • A ma élő számok 15 ezer, 60 ezer és 148 500 forint.

    A baloldali megszorítócsomagban szerepelnek modellszámítások arról, hogy a változtatás a gyakorlatban mit jelentene. A tervezet bemutatja például a havi nyolcmilliós fizetéssel rendelkezők helyzetét, ez havi nagyjából 660 ezer havi bruttót jelent. A példa azért jó, mert szeptemberben az átlagkereset idehaza 687 ezer forint volt.

Tehát a tiszás javaslat szja-táblája szerint egy ma átlagosan kereső helyzete így nézne ki:

  • Gyermektelen: évi 1 410 000, 
  • egy gyermek: 1 146 000, 
  • két gyermek: 1 040 400, 
  • nagycsaládos: 0 forint szja.

Nézzük mindezt a mai szabályokkal:

  • Gyermektelen: évi 1 200 000, 
  • egy gyermek: 1 020 000, 
  • két gyermek: 480 000, 
  • nagycsaládos: 0 forint szja.
     

Tehát már a mai szabályok alapján is több százezer a különbség. Ha két átlagos keresővel számolunk az eltérés még nagyobb, figyelembe véve természetesen, hogy a gyermekkedvezmény az egyiküknél jelentkezik. 

S ne feledjük, hogy januárban tovább emelkedik a családi kedvezmény, vagyis a baloldali megszorítócsomag még hátrányosabb lenne jövőre az átlagkereső családosokra. Egy két gyermekes érintettnél évi nyolcszázezer forintos különbség is jelentkezhetne.

Fontos megjegyezni, hogy a számításoknál csak a kulcsokat, a sávhatárokat és a családi kedvezményt vizsgálta a Világgazdaság. Vagyis figyelmen kívül hagyták a 25 évnél fiatalabbak kedvezményét, a harminc év alatti anyák adómentességét és a nagycsaládos anyák már létező, illetve a kétgyermekes anyák jövőre életbe lépő szja-mentességét. A különbség ezek nélkül is hatalmas, velük viszont már-már leírhatatlan. Ami azért hangsúlyozandó, mert a tiszás tervezet egy szót sem szól ezekről a mentességekről, amiből arra lehet következtetni, hogy egyszerűen eltörölné azokat.

