idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
FideszAlapjogokért KözpontPublicusPolitico 2025. 11. 30. 6:05
0

Felhévizy már sokat látott a politika világában, de ilyet még soha. Magyar Péter pártjának nagyon rosszul áll a szénája, ez tisztán látszik. Hibát hibára halmoznak, ráadásul napvilágot látott a szörnyű, népnyúzó adótervük is, ami gyakorlatilag beütötte az utolsó szöget a koporsójukba.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy közeledünk a választás időpontjához, egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok megjelenni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt számokat közölnek, természetesen náluk a zsebmessiás pártja vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.

Most azonban történt egy váratlan fordulat. Magyar Péter számára sokkoló adatokat publikált a brüsszeli Politico a magyar pártok versenyéről: a lap „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került a Tiszával szemben. 

Magyar Péter, Politico
 

Az adatok pánikot, bizonytalanságot keltettek Magyar Péter szimpatizánsai körében. Úgy tűnt, a Tisza Párt elnöke megkapta a selyemzsinórt, aztán történt valami, a Politico ripsz-ropsz megváltoztatta a saját maga által korábban publikált eredményt.

Mint kiderült, a portál törölte az összesítéséből a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, helyette pedig berakta a Publicus kilencszázalékos Tisza-előnyről szóló legújabb adatait, amelynek eredményeképpen persze jelentősen módosult a diagram

Magyar Péter, Politico
 

A példátlan ügy miatt Szánthó Miklós pénteken levélben fordult a Politico szerkesztőségéhez. Az Alapjogokért Központ főigazgatója arra volt kíváncsi, hogy miért távolítottak el több közvélemény-kutatást is, köztük az Alapjogokért Központhoz tartozókat is.

Kíváncsian várjuk a válaszukat.

Ilyen dolgok nem történnek véletlenül. Nagyon gyanús, hogy a Politico figyelmeztetésnek, dorgálásnak szánta az először publikált adatait, hogy szedje össze magát Magyar úr, itt komoly gondok vannak. Én Magyar Péter helyében nem lennék nyugodt, mert előbb-utóbb szembe kell majd néznie a valósággal, fel kell ébrednie neki is és az elkábított követőinek is. A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj – gondolta magában Felhévizy.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekbéke

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekbékecsúcs

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekügynöksajtó

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekkarácsonyi vásár

Giccses puttók helyett kortárs képzőművészeti kincsek – 5 alternatív karácsonyi vásár Budapesten

Magyar Nemzet avatarja

Válogasson egyedi műalkotások és minőségi hazai termékek közül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu