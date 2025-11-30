Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy már sokat látott a politika világában, de ilyet még soha. Magyar Péter pártjának nagyon rosszul áll a szénája, ez tisztán látszik. Hibát hibára halmoznak, ráadásul napvilágot látott a szörnyű, népnyúzó adótervük is, ami gyakorlatilag beütötte az utolsó szöget a koporsójukba.
Ahogy közeledünk a választás időpontjához, egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok megjelenni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt számokat közölnek, természetesen náluk a zsebmessiás pártja vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.
Most azonban történt egy váratlan fordulat. Magyar Péter számára sokkoló adatokat publikált a brüsszeli Politico a magyar pártok versenyéről: a lap „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került a Tiszával szemben.
Az adatok pánikot, bizonytalanságot keltettek Magyar Péter szimpatizánsai körében. Úgy tűnt, a Tisza Párt elnöke megkapta a selyemzsinórt, aztán történt valami, a Politico ripsz-ropsz megváltoztatta a saját maga által korábban publikált eredményt.
Mint kiderült, a portál törölte az összesítéséből a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, helyette pedig berakta a Publicus kilencszázalékos Tisza-előnyről szóló legújabb adatait, amelynek eredményeképpen persze jelentősen módosult a diagram.
A példátlan ügy miatt Szánthó Miklós pénteken levélben fordult a Politico szerkesztőségéhez. Az Alapjogokért Központ főigazgatója arra volt kíváncsi, hogy miért távolítottak el több közvélemény-kutatást is, köztük az Alapjogokért Központhoz tartozókat is.
Kíváncsian várjuk a válaszukat.
Ilyen dolgok nem történnek véletlenül. Nagyon gyanús, hogy a Politico figyelmeztetésnek, dorgálásnak szánta az először publikált adatait, hogy szedje össze magát Magyar úr, itt komoly gondok vannak. Én Magyar Péter helyében nem lennék nyugodt, mert előbb-utóbb szembe kell majd néznie a valósággal, fel kell ébrednie neki is és az elkábított követőinek is. A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj – gondolta magában Felhévizy.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
