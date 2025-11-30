Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Ahogy közeledünk a választás időpontjához, egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok megjelenni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt számokat közölnek, természetesen náluk a zsebmessiás pártja vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.

Most azonban történt egy váratlan fordulat. Magyar Péter számára sokkoló adatokat publikált a brüsszeli Politico a magyar pártok versenyéről: a lap „Poll of Polls” adatai szerint a Fidesz újra előnybe került a Tiszával szemben.