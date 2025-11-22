Fekete-Győr András vékony jégre tévedt, be is tört alatta, ismét nevetségessé tette magát

A Tisza jelöltállítási mizériája tovább tart. Most, hogy a jelöltjelöltek ismertté váltak, érdemes egy-egy pillantást vetni arra, hogy kik is ők valójában. Mert bőven akad közöttük, finoman szólva, érdekes figura. Bohár Dani fel is vállalta ezt a feladatot, és elkezdte feltérképezni a Tisza Párt jelöltaspiránsait.
Ez kiverte a biztosítékot a Magyar Péter pártjának listájára ácsingózó Fekete-Győr Andrásnál, aki nagyon csúnyán nekitámadt a jobboldali riporternek a Facebook-oldalán:
„Bohár Dániel, nézem, ahogy a Tisza jelöltjeit hívogatod, és azon gondolkodom: mi kell ahhoz, hogy emberileg valaki ennyire mélyre süllyedjen? Hogy abban lelje örömét, hogy jó szándékú hétköznapi embereket – orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket – megalázzon, és a legtermészetesebb emberi reakcióikat – mint a pillanatnyi zavar az aljasságaid hallatán vagy a politikai rutintalanság – szakmai alkalmatlanságnak, intelligenciahiánynak állítsa be? Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből. Erre te lehetnél a legjobb példa. Mégis: ahhoz, hogy valaki reggelente úgy keljen fel, hogy »minden erőmmel azon leszek, hogy tönkretegyek másokat, és összevissza hazudozzak róluk«, ahhoz a pénz egyszerűen nem elég. Ahhoz szerintem több kell. Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás.”
Bohár Dániel nem lacafacázott, és szintén a Facebook-oldalán rendesen kiosztotta a bukott politikust, pontról pontra megválaszolva a rosszindulatú felvetéseit:
„Akkor tisztázzuk! Én nem orvosokat, tanárokat, vállalkozókat és mérnököket hívtam fel telefonon. Hanem tiszás politikusokat. Olyan embereket, akik a Tisza Pártban politikai munkára jelentkeztek. Tehát ők, mióta bejelentették, hogy képviselő jelölt-jelöltek lettek, már nem magánemberek. Hanem közszereplők. Ezt vállalták. És az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak tőlük. Ezért hívtam fel őket. És meg tudom ígérni: folytatom.”
Fekete-Győr András ezzel a posztjával vékony jégre tévedt, be is tört alatta. Immár Magyar Péter védelmében azt is meg akarta szabni, hogy egy újságíró kitől, mit kérdezzen. Álljon meg a menet!
Jobban tette volna, ha csendben marad. A zsebmessiás ezért nem fogja megdicsérni az újabb vereség rémétől megvadult, ügybuzgó momentumost, mert ezzel a szánalmas vergődésével annyit ért el, hogy még jobban ráirányította a figyelmet Magyar Péter botcsinálta jelöltjeire.
Nagyon kínos.
Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
