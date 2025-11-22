idezojelek
Poszt-trauma

Fekete-Győr András vékony jégre tévedt, be is tört alatta, ismét nevetségessé tette magát

Bohár Dani rendesen kiosztotta.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Fekete-Győr AndrásBohár DánieljelöltállításMagyar Péter 2025. 11. 22. 6:05
0

A Tisza jelöltállítási mizériája tovább tart. Most, hogy a jelöltjelöltek ismertté váltak, érdemes egy-egy pillantást vetni arra, hogy kik is ők valójában. Mert bőven akad közöttük, finoman szólva, érdekes figura. Bohár Dani fel is vállalta ezt a feladatot, és elkezdte feltérképezni a Tisza Párt jelöltaspiránsait.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Bohár Dániel – Forrás: Facebook

Ez kiverte a biztosítékot a Magyar Péter pártjának listájára ácsingózó Fekete-Győr Andrásnál, aki nagyon csúnyán nekitámadt a jobboldali riporternek a Facebook-oldalán:

„Bohár Dániel, nézem, ahogy a Tisza jelöltjeit hívogatod, és azon gondolkodom: mi kell ahhoz, hogy emberileg valaki ennyire mélyre süllyedjen? Hogy abban lelje örömét, hogy jó szándékú hétköznapi embereket – orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket – megalázzon, és a legtermészetesebb emberi reakcióikat – mint a pillanatnyi zavar az aljasságaid hallatán vagy a politikai rutintalanság – szakmai alkalmatlanságnak, intelligenciahiánynak állítsa be? Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből. Erre te lehetnél a legjobb példa. Mégis: ahhoz, hogy valaki reggelente úgy keljen fel, hogy »minden erőmmel azon leszek, hogy tönkretegyek másokat, és összevissza hazudozzak róluk«, ahhoz a pénz egyszerűen nem elég. Ahhoz szerintem több kell. Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás.”

Bohár Dániel nem lacafacázott, és szintén a Facebook-oldalán rendesen kiosztotta a bukott politikust, pontról pontra megválaszolva a rosszindulatú felvetéseit:

„Akkor tisztázzuk! Én nem orvosokat, tanárokat, vállalkozókat és mérnököket hívtam fel telefonon. Hanem tiszás politikusokat. Olyan embereket, akik a Tisza Pártban politikai munkára jelentkeztek. Tehát ők, mióta bejelentették, hogy képviselő jelölt-jelöltek lettek, már nem magánemberek. Hanem közszereplők. Ezt vállalták. És az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak tőlük. Ezért hívtam fel őket. És meg tudom ígérni: folytatom.”

Fekete-Győr András ezzel a posztjával vékony jégre tévedt, be is tört alatta. Immár Magyar Péter védelmében azt is meg akarta szabni, hogy egy újságíró kitől, mit kérdezzen. Álljon meg a menet! 

Jobban tette volna, ha csendben marad. A zsebmessiás ezért nem fogja megdicsérni az újabb vereség rémétől megvadult, ügybuzgó momentumost, mert ezzel a szánalmas vergődésével annyit ért el, hogy még jobban ráirányította a figyelmet Magyar Péter botcsinálta jelöltjeire.

Nagyon kínos.

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekTrump-Orbán-csúcs

Európa a patrióta erőké lesz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekTisza Párt

Amiért Orbán Viktor „kel és fekszik”

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu