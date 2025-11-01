Ha önnek ez a vércsoportja, nagyon szerencsés

Az öregedés mindannyiunkat érint – de nem egyformán. Van, aki 60 évesen is energikus, míg másnál már korábban jelentkeznek az idő múlásának jelei. Egyre több kutatás vizsgálja, mi állhat ennek a hátterében. A gének, a környezet és az életmód mellett most úgy tűnik, a vércsoportunk is szerepet játszhat abban, milyen gyorsan öregszünk – olvasható a Mindmegette cikkében.

A vércsoport nemcsak arra jó, hogy tudjuk, milyen vért kaphatunk egy transzfúziónál (Fotó : Pexels.com)

Egy friss tudományos összefoglaló szerint nem minden vércsoportú ember öregszik ugyanolyan ütemben – és különösen a B vércsoport tűnik kedvezőbbnek ebből a szempontból.

Mit árul el a vércsoport az egészségünkről?

A vércsoport nemcsak arra jó, hogy tudjuk, milyen vért kaphatunk egy transzfúziónál. Hatással lehet több élettani folyamatra is, például a véralvadásra, az immunrendszer működésére és a gyulladásos reakciókra.

A kutatók szerint a B vércsoportú embereknél bizonyos alvadási faktorok szintje kedvezőbb lehet, ami csökkentheti a trombózis vagy a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ha az erek hosszabb ideig egészségesek maradnak, az természetes módon lassíthatja az öregedés folyamatát is.

Emellett a vércsoport az immunrendszer működésére is hatással lehet. Mivel a krónikus, alacsony szintű gyulladás az öregedés egyik fő hajtóereje, azok, akiknél ez a folyamat enyhébb, hosszabb ideig őrizhetik meg testi-lelki frissességüket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexelx.com)