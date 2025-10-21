Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Gondolta volna? Ezért esik le a panír a rántott húsról

Köztudott, hogy a magyar ember ha tehetné, mindent bepanírozna, majd kirántana.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 10. 21. 13:34
Köztudott, hogy a magyar ember ha tehetné, mindent bepanírozna, majd kirántana. Nem véletlen, hogy kedvenc ételeink között igen méltó helyet foglal el a rántott hús, így a rántott csirke is. Azonban biztos önök is szembesültek már azzal a bosszantó bakival, hogy minden előjel nélkül leesik a húsról a panír. 

panír, rántotthús
Köztudott, hogy a magyar ember ha tehetné, mindent bepanírozna, majd kirántana. - Fotó: Shutterstock

A Mindmegette megmutatja a megoldást.

Legyen szó egy ünnepi vacsoráról vagy hétvégi ebédről, ha nem is rendszeresen, de gyakran bérelt helye van a rántott ételeknek. Ilyen fogás a rántott csirke is, hiszen gyorsan elkészíthető, laktató, istenien finom, nem mellesleg pedig szinte bármilyen körettel működik. 

Azonban visszatérő buktatója lehet az ételnek az alapos panírozás és a helyes sütési technika mellőzése. Ilyenkor jön az, hogy a panír leesik a húsról, ez pedig nagyban befolyásolja az étel ropogósságát, az ízét, ráadásul a gusztusos tálalás lehetősége is elúszik. Na de mi lehet ennek az oka? Utánajártunk, és hoztunk öt olyan hibát, amit önöknek is el kell kerülniük, ha rántott csirke készítésére készülnek.

1. Nedves a csirkehús

Van egy nagyon fontos lépés, amire még a panírozási folyamat előtt oda kell figyelnünk. Fontos, hogy mielőtt a rántott húsnak szánt csirke a lisztben landol, ne legyen nedves! Szárítsuk meg alaposan minden oldalát egy papírtörlő segítségével. Ellenkező esetben a liszt elázik, és nem fog megfelelően tapadni, így pedig a panírozás többi részére is már igen korán keresztet vethetünk.

2. Rázzuk le!

Ha azt akarjuk, hogy a tojás tökéletesen tapadjon, akkor a felesleges lisztet óvatosan rázzuk le a csirkéről. Ha nem így teszünk, akkor a liszttöbblet miatt a felvert tojás nem fog rendesen tapadni a csirkére, így pedig a panírtól is elbúcsúzhatunk.

3. Nem szabad spórolni a morzsával

Ha csak megmutatjuk a húst a zsemlemorzsának, akkor bizony borítékolható, hogy elbúcsúzhatunk a tökéletesen ropogós panírtól. A rántott csirke készítésére is érvényes az a szabály, ami nagyjából az összes ételre. Ne spóroljunk a hozzávalókkal, így a morzsával sem! Ellenkező esetben nem lesz egyenletes a bunda, sütés után pedig nem lesz annyira élvezhető az étel, mint amilyenre számítanánk.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

