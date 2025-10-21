Gondolta volna? Ezért esik le a panír a rántott húsról

Azonban visszatérő buktatója lehet az ételnek az alapos panírozás és a helyes sütési technika mellőzése. Ilyenkor jön az, hogy a panír leesik a húsról, ez pedig nagyban befolyásolja az étel ropogósságát, az ízét, ráadásul a gusztusos tálalás lehetősége is elúszik. Na de mi lehet ennek az oka? Utánajártunk, és hoztunk öt olyan hibát, amit önöknek is el kell kerülniük, ha rántott csirke készítésére készülnek.

1. Nedves a csirkehús

Van egy nagyon fontos lépés, amire még a panírozási folyamat előtt oda kell figyelnünk. Fontos, hogy mielőtt a rántott húsnak szánt csirke a lisztben landol, ne legyen nedves! Szárítsuk meg alaposan minden oldalát egy papírtörlő segítségével. Ellenkező esetben a liszt elázik, és nem fog megfelelően tapadni, így pedig a panírozás többi részére is már igen korán keresztet vethetünk.

2. Rázzuk le!

Ha azt akarjuk, hogy a tojás tökéletesen tapadjon, akkor a felesleges lisztet óvatosan rázzuk le a csirkéről. Ha nem így teszünk, akkor a liszttöbblet miatt a felvert tojás nem fog rendesen tapadni a csirkére, így pedig a panírtól is elbúcsúzhatunk.

3. Nem szabad spórolni a morzsával

Ha csak megmutatjuk a húst a zsemlemorzsának, akkor bizony borítékolható, hogy elbúcsúzhatunk a tökéletesen ropogós panírtól. A rántott csirke készítésére is érvényes az a szabály, ami nagyjából az összes ételre. Ne spóroljunk a hozzávalókkal, így a morzsával sem! Ellenkező esetben nem lesz egyenletes a bunda, sütés után pedig nem lesz annyira élvezhető az étel, mint amilyenre számítanánk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)