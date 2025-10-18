vajRántottavíztitoktej

Kiderült a tojásrántotta titka, így lesz a legfinomabb

A rántotta az egyik legnépszerűbb és legegyszerűbb reggeli fogás, amit szinte mindenki el tud készíteni – legalábbis azt hisszük.

2025. 10. 18.
A rántotta az egyik legnépszerűbb és legegyszerűbb reggeli fogás, amit szinte mindenki el tud készíteni – legalábbis azt hisszük. Mégis, sokszor előfordul, hogy a rántotta végül túl száraz, gumiszerű vagy éppen vizes lesz. 

A tökéletes rántotta titka nem a tej! - FOTÓ: MINDMEGETTE

A tökéletesen habos, lágy és ízletes rántotta elkészítése nem ördöngösség, de megvan a maga titka. A rossz hír viszont, hogy nem a tej az, ami csodás tesz a kedvenc reggelinkkel. A Mindmegette most elárulja, hogy készül a legfinomabb rántotta.

A leggyakoribb hiba: túl sok tej a tojásban

Sokan megszokásból egy kis tejet öntenek a felvert tojáshoz, mert úgy tanulták, hogy ettől lesz puhább a rántotta. Azonban a szakértők szerint éppen ez az, ami elronthatja az étel állagát. Pam Beth séf, a Pam’s Daily Dish gasztroblog szerzője szerint a tej hozzáadása vizes, nyúlós és nehéz textúrát eredményezhet – írja a Mirror.

A tejfehérjék ugyanis gyorsan szétválnak magas hő hatására, ami miatt a tojás könnyen megéghet vagy rágós lesz. Emellett a tej elnyomja a tojás természetes ízét is, így a rántotta kevésbé lesz ízes és karakteres.

A séf tökéletes rántottájának titka

Pam Beth szerint a víz a kulcs a tökéletes, habos rántottához. Csupán két evőkanál hideg vízre van szükség két tojás esetén. A víz melegítés közben gőzzé alakul, ez pedig segít, hogy a tojás „megemelkedjen”, könnyed és levegős legyen.

A vízzel készült rántotta nemcsak lazább állagú, hanem szebb, élénkebb sárga színt is kap, és az íze is intenzívebben „tojásos” marad. Ráadásul nem kell lemondanunk a krémes állagról sem – csak egy kevés vajjal kell kombinálni.

Így készül a tökéletes rántotta

Hozzávalók:

  • 2 db tojás (L-es)
  • 2 ek. hideg víz
  • 1 csipet só
  • 1 tk. vaj
  • snidling a díszítéshez (opcionális)

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

