Kiderült a tojásrántotta titka, így lesz a legfinomabb

A rántotta az egyik legnépszerűbb és legegyszerűbb reggeli fogás, amit szinte mindenki el tud készíteni – legalábbis azt hisszük. Mégis, sokszor előfordul, hogy a rántotta végül túl száraz, gumiszerű vagy éppen vizes lesz.

A tökéletes rántotta titka nem a tej! - FOTÓ: MINDMEGETTE

A tökéletesen habos, lágy és ízletes rántotta elkészítése nem ördöngösség, de megvan a maga titka. A rossz hír viszont, hogy nem a tej az, ami csodás tesz a kedvenc reggelinkkel. A Mindmegette most elárulja, hogy készül a legfinomabb rántotta.

A leggyakoribb hiba: túl sok tej a tojásban

Sokan megszokásból egy kis tejet öntenek a felvert tojáshoz, mert úgy tanulták, hogy ettől lesz puhább a rántotta. Azonban a szakértők szerint éppen ez az, ami elronthatja az étel állagát. Pam Beth séf, a Pam’s Daily Dish gasztroblog szerzője szerint a tej hozzáadása vizes, nyúlós és nehéz textúrát eredményezhet – írja a Mirror.