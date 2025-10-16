Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

vízfogyástermogeneziscukortej

Fogyni szeretne? Kiderült, hogy járhat sikerrel, íme a titkos kapcsoló

Ezek a zseniális trükkök felgyorsítják a fogyást.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 10. 16. 9:25
Lehet fogyni testedzés vagy diéta nélkül is? A válasz, igen – persze ehhez ismerni kell néhány olyan egyszerű praktikát, amelyek felgyorsítják a fogyás folyamatát, ezeket a Mindmegette megmutatja.

fogyás
A hideg víz nemcsak frissít, hanem beindítja a termogenezist (Fotó: Pexels.com)

Biztosan ön is tapasztalta már fogyókúra során, hogy a sok erőfeszítés ellenére – rendszeres edzés, kalóriaszegény ételek, sok folyadékfogyasztás – nem mutat kevesebbet a mérleg. Ilyenkor jöhetnek jól azok a trükkök, amelyek segítségével újra beindul a fogyás. Nézzük, melyek ezek az egyszerű és hatékony trükkök, amelyek úgy működnek, akár egy titkos kapcsoló. 

1. Kávé mozgás előtt 

Egy csésze kávé (tej és cukor nélkül) nemcsak energiát adhat, hanem a zsírégetést is támogathatja. 

Ha edzés – vagy akár egy kiadós séta, takarítás – előtt fogyaszta koffeint, az segít felszabadítani a zsírsavakat a raktárakból. A titok: legalább 20 perc mozgás ajánlott, hogy a test fel is használja, amit a kávé „felszabadított”.

2. Hideg zuhany, amitől beindul a fogyás

A hideg víz nemcsak frissít, hanem beindítja a termogenezist, vagyis azt a folyamatot, amikor a test hőt termel, hogy felmelegítse magát – ehhez pedig zsírt éget.
Elég, ha a reggeli zuhanyzás során fél percig a hideg víz alatt áll, ezt az időt fokozatosan növelheti két-három percre. Ha túl érzékeny a hidegre, akkor próbálja a váltózuhanyt: először meleg víz, majd hideg, végül ismét meleg. Ettől nemcsak éberebb lesz, hanem az anyagcseréje is felpörög.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 


 

