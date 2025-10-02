Rendkívüli

Mutatjuk a tökéletes piskótatekercs titkát, soha nem jött volna rá!

Egy igazi kedvenc, mégis sokan félnek az elkészítésétől.

Forrás: Mindmegette2025. 10. 02. 9:24
Egy igazi kedvenc, mégis sokan félnek az elkészítésétől, mert könnyen elrepedhet, kifolyhat belőle a krém, vagy egyszerűen nem sikerül szépen felcsavarni. A Mindmegette olyan praktikákat gyűjtött össze, amelyek segítségével ön is könnyedén készíthet olyan piskótatekercset, ami nem törik meg!

piskótatekercs
Ha túl sokáig sül, kiszárad a tészta, és elveszíti a rugalmasságát (Fotó: Shutterstock)

Érdemes tudni, hogy létezik olyan egyszerű piskótatekercs-recept, amit még a kezdők is nyugodt szívvel kipróbálhatnak, nekik is garantáltan sikerül elkészíteni. A titok az alapokon múlik: a jó piskótatészta és néhány apró trükk a megoldás.

Piskótatekercs, ami nem törik?

Számos oka lehet annak, ha reped a piskóta.

  • Ha túl sokáig sül, kiszárad a tészta, és elveszíti a rugalmasságát.
  • Ha túl szorosra van tekerve, ugyanúgy berepedhet.
  • Az sem mindegy, hogyan veri fel a tojásokat: a túl kevés levegő miatt lapos lesz a piskóta, a túlkevert masszában pedig túl sok glutén képződik.
  • Egy másik gyakori hiba, ha vajjal készíti: hidegen a vaj megdermed, ettől a tészta is merevebb lesz.

Ezért jó választás az olajos piskóta, ami könnyed, rugalmas, és sütés után is jól formázható.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 


 

