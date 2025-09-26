A tökéletes rántott hús titka, nem titok többé!

A vasárnapi ebéd sok családban elképzelhetetlen a klasszikus rántott hús nélkül. Az aranybarnára sült, ropogós bundába zárt omlós hús íze mindig ünnepnek számít. De mi lenne, ha egy apró trükkel még tökéletesebbé tehetné? A megoldás egyszerűbb, mint gondolná: egy kevés szódabikarbóna a panírban csodát tesz, olvasható a Mindmegette cikkében.
Miért pont szódabikarbóna?
Elsőre talán szokatlanul hangzik, hogy a rántott hús bundájába kerüljön ez a hétköznapi konyhai alapanyag. A szódabikarbóna azonban nem csak sütikhez vagy tisztításhoz jó – a panírban is megmutatja különleges erejét. Sütés közben segít, hogy a bunda könnyedebb, levegősebb legyen, és még ropogósabbá váljon. Az eredmény? Egy falat mennyei, aranyló kéreg, ami garantáltan mosolyt csal az asztalnál ülők arcára. A ropogós rántott hús pedig pillanatok alatt el fog tűnni a tányérokról.
Hozzávalók az isteni panírhoz
- tojás
- liszt
- zsemlemorzsa
- só
- bors
- 1 teáskanál szódabikarbóna
Ezek a hozzávalók valószínűleg már most is megtalálhatók a konyhában. A szódabikarbóna az egyetlen újdonság, ami pluszélményt ad a jól ismert fogásnak.
A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.
