A tökéletes rántott hús titka, nem titok többé!

A vasárnapi ebéd sok családban elképzelhetetlen a klasszikus rántott hús nélkül.

2025. 09. 26. 18:23
A vasárnapi ebéd sok családban elképzelhetetlen a klasszikus rántott hús nélkül. Az aranybarnára sült, ropogós bundába zárt omlós hús íze mindig ünnepnek számít. De mi lenne, ha egy apró trükkel még tökéletesebbé tehetné? A megoldás egyszerűbb, mint gondolná: egy kevés szódabikarbóna a panírban csodát tesz, olvasható a Mindmegette cikkében.

rántott hús
A ropogós rántott hús pedig pillanatok alatt el fog tűnni a tányérokról (Fotó: Shutterstock)

Miért pont szódabikarbóna?

Elsőre talán szokatlanul hangzik, hogy a rántott hús bundájába kerüljön ez a hétköznapi konyhai alapanyag. A szódabikarbóna azonban nem csak sütikhez vagy tisztításhoz jó – a panírban is megmutatja különleges erejét. Sütés közben segít, hogy a bunda könnyedebb, levegősebb legyen, és még ropogósabbá váljon. Az eredmény? Egy falat mennyei, aranyló kéreg, ami garantáltan mosolyt csal az asztalnál ülők arcára. A ropogós rántott hús pedig pillanatok alatt el fog tűnni a tányérokról. 

Hozzávalók az isteni panírhoz

  • tojás
  • liszt
  • zsemlemorzsa
  • bors
  • 1 teáskanál szódabikarbóna

Ezek a hozzávalók valószínűleg már most is megtalálhatók a konyhában. A szódabikarbóna az egyetlen újdonság, ami pluszélményt ad a jól ismert fogásnak.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

