Erre senki sem gondolt: ettől a csodaszertől minden szobanövény életre kel

1. Cukros víz

Keverj el két kávéskanál cukrot egy pohár vízben, és ezzel öntözd meg a virágokat. Serkenti a növekedést, élénkíti a virágzást.

2. Kávézacc

A kávézaccról már sokszor hallhattál nem véletlenül: rengeteg tápanyagot tartalmaz. Szórd a földre, majd óvatosan nyomkodd a talajba – kiváló természetes trágyaként működik.

3. Zöldségek főzőleve

A só nélküli zöldséglé tele van ásványi anyagokkal. Hagyd kihűlni, majd öntözd meg vele a növényeket. Nem kell minden nap ezzel locsolnod a növényeidet, de havonta egyszer érdemes, ha szép szobanövényeket szeretnél.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)