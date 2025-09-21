Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

műtrágyavízkávéskanálszobanövény

Erre senki sem gondolt: ettől a csodaszertől minden szobanövény életre kel

Sokan úgy gondolják, hogy elég, ha csak időnként megöntözik a növényeket.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 09. 21. 19:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azonban ahhoz, hogy szépek és egészségesek legyenek, a szobanövények is igénylik a törődést, és ha megkapják, biztosan meghálálják – olvasható a Mindmegette.hu cikkében.

Fotó: Pexels.com

A szobanövények nemcsak a lakás díszei, hanem a levegő tisztításában és a jó közérzet megteremtésében is fontos szerepet játszanak. Hogy hosszú távon is egészségesek és élettel telik maradjanak, érdemes a kémiai műtrágyák helyett természetes tápanyagokhoz nyúlni. Az alábbi nyolc trükk egyszerű, pénztárcabarát és meglepően hatékony – egy hét múlva látványos eredményeket tapasztalhatsz.

8 természetes trükk, amivel élettel telivé varázsolhatod a növényeidet

1. Cukros víz

Keverj el két kávéskanál cukrot egy pohár vízben, és ezzel öntözd meg a virágokat. Serkenti a növekedést, élénkíti a virágzást.

2. Kávézacc

A kávézaccról már sokszor hallhattál nem véletlenül: rengeteg tápanyagot tartalmaz. Szórd a földre, majd óvatosan nyomkodd a talajba – kiváló természetes trágyaként működik.

3. Zöldségek főzőleve

A só nélküli zöldséglé tele van ásványi anyagokkal. Hagyd kihűlni, majd öntözd meg vele a növényeket. Nem kell minden nap ezzel locsolnod a növényeidet, de havonta egyszer érdemes, ha szép szobanövényeket szeretnél. 

A teljes cikket a Midmegette.hu cikkében olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu