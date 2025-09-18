Kiderült: a magyarok nem használják, pedig ez fűszernövény valódi csodaszer a konyhában

Túl karakteres, sőt enyhén citrusos íze megosztó, sokan nem is merik használni. Pedig, ha egyszer megismerjük, a friss koriander felhasználása többet nem lesz kérdés: könnyen a konyha kedvencévé válhat - olvasható a Mindmegette cikkében.

A koriander termesztése egyszerűbb, mint sokan gondolnák - Fotó: Pexels.com

Koriander termesztése otthon

A koriander termesztése egyszerűbb, mint sokan gondolnák. Bár a növény a mediterrán térségből származik, hazai körülmények között is szépen fejlődik. Fontos, hogy a koriander mag közvetlenül a végleges helyére kerüljön, mivel hosszú gyökérzete miatt nehezen tűri az átültetést. Napfényes, de enyhén árnyékos helyen, nedves, jó vízelvezetésű talajban dúsan nő, levelei már 3-4 hét után szedhetők. A folyamatos betakarítás érdekében érdemes 1-2 hetente újravetni, így egész nyáron élvezhetjük a friss levelek zamatát.

Mihez illik a koriander?

Ha azon gondolkodunk, koriander mihez illik a legjobban, a válasz szinte végtelen. Levesek, húsételek, zöldséges fogások, sőt akár mártások és saláták is feldobhatók vele, így a koriander felhasználása rendkívül sokoldalú. A keleti ihletésű ételeknél szinte kihagyhatatlan, emellett a friss leveket használhatjuk salátákban, de akár citrusos koktélok díszítésénél is megállják a helyüket. Akár kezdő kertészként, akár ínyenc szakácsként, a koriander termesztése és rendszeres fogyasztása garantáltan gazdagítja mind az étrendünket, mind az egészségünket.

Ha valaki mégis idegenkedik tőle, kísérletezhet más zöldfűszerekkel koriander helyett, például petrezselyemmel vagy bazsalikommal.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)