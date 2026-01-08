budapesti közlekedési központpótlóbuszvillamos

Nem bírta a 4-6-os villamos a fagyos időt, pótlóbuszok fognak járni

Csütörtök este 21 órától péntek hajnalig pótlóbuszok közlekednek az Oktogon és a Széll Kálmán tér között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08.
Villamosok a behavazott Nyugati térnél. (Fotó: MTI/Purger Tamás)
A fagyos időjárás miatt pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán, a javítás idejére, csütörtök este 21 órától péntek hajnalig a 4-es, 6-os villamosok vonalán az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszok közlekednek – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.

Budapest, 2020. november 7. Utasok szállnak fel egy metrópótló buszra a Nagyvárad téren 2020. november 7-én. Megkezdődött a 3-as metróvonal rekonstrukciójának utolsó üteme a belvárosi szakaszon, ezért a metró nem jár a Lehel tér és a Nagyvárad tér között, helyette pótlóbuszokkal lehet közlekedni. A vonalszakasz felújítása a tervek szerint másfél évig tart. MTI/Bruzák Noémi
Utasok szállnak fel egy metrópótló buszra a Nagyvárad téren (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pedig pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg – közölték.

Borítókép: Villamosok a behavazott Nyugati térnél (Fotó: MTI/Purger Tamás)


