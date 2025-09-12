Az öt legjobb Morgan Freeman-film – A bakancslista + videó

4. A bakancslista (2007)

Az eheti filmünk egy legendás amerikai vígjáték-dráma, amelyet Rob Reiner rendezett. A forgatókönyvet Justin Zackham írta, aki a „bucket list” (bakancslista) kifejezést is népszerűvé tette a film révén.

Nicholson és Freeman közti kémia sok kritikus szerint a film igazi erőssége (Fotó: Mafab.hu)

A két főszerepben a filmtörténet két legendás színésze, Jack Nicholson és Morgan Freeman látható, akik először játszottak együtt egy filmben, hatalmas várakozást keltve ezzel a közönség körében.

A történet röviden

A film két idős férfi, Edward Cole (Jack Nicholson), a gazdag, mogorva milliárdos és Carter Chambers (Morgan Freeman), a jólelkű, de egyszerű életet élő autószerelő történetét meséli el. Mindketten halálos betegséggel küzdenek, és a kórházban találkoznak.

A The Bucket List nem csupán egy könnyed vígjáték, hanem egy mélyen emberi történet barátságról, életről és halálról (Fotó: Mafab.hu)

Úgy döntenek, hogy hátralévő idejüket nem szomorúságban, hanem kalandokkal töltik, ezért összeállítanak egy „bakancslistát” – vagyis olyan dolgok jegyzékét, amelyeket még meg akarnak tenni, mielőtt meghalnak. Utazásaik során nemcsak a világot fedezik fel, hanem önmagukat és egymást is jobban megismerik.

Morgan Freeman játéka

Carter Chambers karakterében tökéletesen hozza a bölcs, jóindulatú, de kissé visszahúzódó férfit, akit az élet sok mindenben megfosztott az álmaitól, ám a halállal való szembenézés új erőt ad neki. Freeman visszafogott, mégis érzelmekben gazdag játékával remek kontrasztot alkot Jack Nicholson harsányabb, cinikusabb figurájával.

Carter Chambers (Morgan Freeman), a jólelkű, egyszerű életet élő autószerelő (Fotó: Mafab.hu)

Az ő jelenléte adja a film emberi, megható oldalát: minden gesztusában ott van a szeretet, az emberség és a csendes humor, ami miatt Carter Chambers igazán emlékezetes és szerethető figura lett.

Érdekességek a filmről