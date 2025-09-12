A Morgan Freeman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyűjtő című izgalmas krimi szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy szenzációs, de ugyanakkor elgondolkodtató vígjáték, A bakancslista (The Bucket List ).
Az öt legjobb Morgan Freeman-film – A bakancslista + videó
Két férfi, egy lista és egy utolsó nagy kaland.
4. A bakancslista (2007)
Az eheti filmünk egy legendás amerikai vígjáték-dráma, amelyet Rob Reiner rendezett. A forgatókönyvet Justin Zackham írta, aki a „bucket list” (bakancslista) kifejezést is népszerűvé tette a film révén.
A két főszerepben a filmtörténet két legendás színésze, Jack Nicholson és Morgan Freeman látható, akik először játszottak együtt egy filmben, hatalmas várakozást keltve ezzel a közönség körében.
A történet röviden
A film két idős férfi, Edward Cole (Jack Nicholson), a gazdag, mogorva milliárdos és Carter Chambers (Morgan Freeman), a jólelkű, de egyszerű életet élő autószerelő történetét meséli el. Mindketten halálos betegséggel küzdenek, és a kórházban találkoznak.
Úgy döntenek, hogy hátralévő idejüket nem szomorúságban, hanem kalandokkal töltik, ezért összeállítanak egy „bakancslistát” – vagyis olyan dolgok jegyzékét, amelyeket még meg akarnak tenni, mielőtt meghalnak. Utazásaik során nemcsak a világot fedezik fel, hanem önmagukat és egymást is jobban megismerik.
Morgan Freeman játéka
Carter Chambers karakterében tökéletesen hozza a bölcs, jóindulatú, de kissé visszahúzódó férfit, akit az élet sok mindenben megfosztott az álmaitól, ám a halállal való szembenézés új erőt ad neki. Freeman visszafogott, mégis érzelmekben gazdag játékával remek kontrasztot alkot Jack Nicholson harsányabb, cinikusabb figurájával.
Az ő jelenléte adja a film emberi, megható oldalát: minden gesztusában ott van a szeretet, az emberség és a csendes humor, ami miatt Carter Chambers igazán emlékezetes és szerethető figura lett.
Érdekességek a filmről
- A film tette világszerte ismertté a „bucket list” kifejezést, amely azóta a mindennapi nyelv része lett.
- Nicholson és Freeman közti kémia sok kritikus szerint a film igazi erőssége – mindketten saját karrierjük egyik emlékezetes alakítását nyújtják.
- A forgatások több helyszínen zajlottak, többek között a Grand Canyonban és egzotikus országokban, de sok jelenetet stúdióban, trükkfelvételekkel vettek fel.
- A film 45 millió dollárból készült, és világszerte több mint 175 millió dolláros bevételt hozott.
Összefoglaló – Miért érdemes megnézni?
A The Bucket List nem csupán egy könnyed vígjáték, hanem egy mélyen emberi történet barátságról, életről és halálról. Egyszerre tud megnevettetni és könnyeket csalni a néző szemébe. Azoknak ajánlott, akik szeretik a szívhez szóló, gondolatébresztő filmeket, és nem riadnak vissza attól, hogy a humor mellett komoly életigazságokkal is szembesüljenek. Különösen azoknak lehet felejthetetlen élmény, akik hisznek abban, hogy sosem késő megvalósítani az álmainkat.
Idővonal – 2007, amikor A bakancslista a mozikba került...🎬
- Az Apple bemutatja az első iPhone-t, amely alapjaiban változtatja meg a kommunikációt és a technológiai világot.
- Nicolas Sarkozy megnyeri a francia elnökválasztást.
- Harry Potter és a Halál ereklyéi megjelenik, ezzel lezárul J. K. Rowling világhírű könyvsorozata.
- Al Gore és az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) elnyeri a Nobel-békedíjat.
- Magyarországon hivatalosan megszűnik a kötelező sorkatonai szolgálat.
- A sportvilágban Lewis Hamilton debütál a Forma–1-ben, és rögtön világszerte ismert sztárrá válik.
- A mozikban nagy sikerrel futott a No Country for Old Men – Nem vénnek való vidék, amely később négy Oscar-díjat is nyert.
A Morgan Freeman filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes alkotással érkezünk.
Borítókép: Nicholson és Freeman közti kémia sok kritikus szerint a film igazi erőssége (Fotó: Mafab.hu)
