Az öt legjobb Diane Keaton-film – Annie Hall + videó

Szerelem, humor és önismeret a 70-es évek New Yorkjában.

Csépányi Balázs
2025. 12. 05. 20:10
A Diane Keaton filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet Az elvált nők klubja című remek vígjáték szerezte meg,  a negyedik helyezett pedig egy klasszikus vígjáték, a Játszd újra, Sam! (Play it Again, Sam) lett, a bronzérmet a Minden végzet nehéz (Something’s Gotta Give) című romantikus vígjáték szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk, ami nem más, mint Woody Allen klasszikus vígjátéka, az Annie Hall.

2. Annie Hall (1977)

E heti mozink egy örökbecsű amerikai romantikus vígjáték, Woody Allen rendezésében. A film a modern kapcsolatok boncolgatásával, szellemes dialógusaival és önreflexív humorával a filmkészítés egyik mérföldkövévé vált. A főszerepeket Woody Allen (Alvy Singer) és Diane Keaton (Annie Hall) játssza.

Diane Keaton, Woody Allen
A film dialógusainak jó része improvizációból vagy valódi beszélgetésekből épült Forrás: Wikipédia

A produkció különlegessége, hogy szakít a romantikus vígjátékok hagyományaival. Nem idealizálja a szerelmet, hanem valódi, hétköznapi konfliktusok és lelki folyamatok mentén mutatja meg. A történet részben Allen saját tapasztalataiból táplálkozik, Diane Keatonnal együtt alkotott kapcsolatából merítve.

Az Annie Hall óriási szakmai elismerést aratott: négy Oscar-díjat nyert (legjobb film, legjobb rendezés, legjobb eredeti forgatókönyv, legjobb női főszereplő – Diane Keaton).

A történet

Alvy Singer, a neurotikus stand-up komikus és Annie Hall, a kissé bizonytalan, ám bájos fiatal nő egymásba szeretnek. Kapcsolatuk felszabadító, szenvedélyes, humoros, ugyanakkor tele van konfliktussal és bizonytalansággal.

Diane Keaton, Woody Allen
Annie Hall stílusa, öltözködése és személyisége divatikonná tette Diane Keatont Fotó Mafab.hu

A film végigkíséri kapcsolatuk ívét: az ismerkedést, a közös boldog pillanatokat, majd a távolodást és az elkerülhetetlen szakítást. A történet szerkezete nem lineáris: flashbackek, monológok, megszólított kamera, idő- és helykeverések mutatják meg Alvy szemszögéből, hogyan élte meg a kapcsolatot és mit tanult belőle.

Diane Keaton alakítása a filmben

Diane Keaton Annie Hall szerepében egy független, intelligens és egyben sebezhető nőt formál meg, aki Alvy Singer életében egyszerre a szerelem, a humor és az önismeret katalizátora. Játéka természetes és hiteles: finom gesztusokkal, mimikával és szellemes beszólásokkal érzékelteti Annie érzéseit és gondolatait, miközben megőrzi karaktere spontaneitását és báját. 

Diane Keaton, Woody Allen
Az Annie Hall nem csupán romantikus film, hanem érzelmi és pszichológiai portré a szerelem működéséről Fotó: Mafab.hu

Alakítása nemcsak a film humorát, hanem érzelmi mélységét is kiemeli, és ezért érdemelte meg a legjobb női főszereplő Oscar-díját.

Érdekességek

  • Diane Keaton karakterének neve nem véletlen: a színésznő eredeti neve Diane Hall, és sok ruhadarab a saját gardróbjából került a filmbe.
  • A film dialógusainak jó része improvizációból vagy valódi beszélgetésekből épült.
  • Woody Allen eredetileg sokkal mélyebb filozófiai filmnek szánta, de a közönségvisszhang alapján a romantikus szálat erősítették meg.
  • Annie Hall stílusa, öltözködése és személyisége divatikonná tette Diane Keatont, még a férfimellényeket is trenddé tette.
Diane Keaton, Woody Allen
Az Annie Hall óriási szakmai elismerést aratott: négy Oscar-díjat nyert Fotó: Mafab.hu
  • A film komikus, mégis mélyen emberi stílusa olyan későbbi romantikus filmekre hatott, mint például a Harry és Sally.
  • A film a 70-es évek New Yorkjának intellektuális és művészi világát hitelesen jeleníti meg.

Miért érdemes megnézni?

Az Annie Hall nem csupán romantikus film, hanem érzelmi és pszichológiai portré a szerelem működéséről. Megmutatja, hogyan tud két ember egymás mellett fejlődni, egymástól szenvedni és tanulni, és hogyan maradnak még emlékként is fontosak egymásnak.

A film humora sosem harsány, inkább finoman intellektuális; a drámai részek sosem melodramatikusak, hanem őszinték és emberiek. Ez teszi időtállóvá, és ez az oka, hogy több mint négy évtized után is releváns.

Idővonal – 1977, amikor az Annie Hall meghódította a romantikus vígjátékok világát… 🎬

  • A világ a Bee Gees Stayin’ Alive és Fleetwood Mac Dreams című slágereire táncolt.
  • A mozikban tarolt a Star Wars: A new hope és a Saturday Night Fever, új mércét állítva a popkultúrában.
  • A videójátékok világában a Atari 2600 kezdett elterjedni a háztartásokban.
  • A televíziózásban a nézők a Happy Days és a Charlie angyalai epizódjait követték figyelemmel.
  • A technológiai újdonságok közé tartozott a Sony walkman térhódítása, ami forradalmasította a zenehallgatást.
  • Politikai színtéren Jimmy Carter kezdte meg az első elnöki ciklusát, miközben a világ a hidegháború feszültségeit élte meg.

És ekkor érkezett az Annie Hall, Woody Allen klasszikusa, amely új irányt mutatott a romantikus vígjátékokban, finom humorával és hiteles karakterábrázolásával lenyűgözve a közönséget.

A Diane Keaton filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.

Borítókép:  Woody Allen (Alvy Singer) és Diane Keaton (Annie Hall) (Fotó: Mafab.hu)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

