Az öt legjobb Diane Keaton-film – Annie Hall + videó

2. Annie Hall (1977)

E heti mozink egy örökbecsű amerikai romantikus vígjáték, Woody Allen rendezésében. A film a modern kapcsolatok boncolgatásával, szellemes dialógusaival és önreflexív humorával a filmkészítés egyik mérföldkövévé vált. A főszerepeket Woody Allen (Alvy Singer) és Diane Keaton (Annie Hall) játssza.

A film dialógusainak jó része improvizációból vagy valódi beszélgetésekből épült Forrás: Wikipédia

A produkció különlegessége, hogy szakít a romantikus vígjátékok hagyományaival. Nem idealizálja a szerelmet, hanem valódi, hétköznapi konfliktusok és lelki folyamatok mentén mutatja meg. A történet részben Allen saját tapasztalataiból táplálkozik, Diane Keatonnal együtt alkotott kapcsolatából merítve.

Az Annie Hall óriási szakmai elismerést aratott: négy Oscar-díjat nyert (legjobb film, legjobb rendezés, legjobb eredeti forgatókönyv, legjobb női főszereplő – Diane Keaton).

A történet

Alvy Singer, a neurotikus stand-up komikus és Annie Hall, a kissé bizonytalan, ám bájos fiatal nő egymásba szeretnek. Kapcsolatuk felszabadító, szenvedélyes, humoros, ugyanakkor tele van konfliktussal és bizonytalansággal.

Annie Hall stílusa, öltözködése és személyisége divatikonná tette Diane Keatont Fotó Mafab.hu

A film végigkíséri kapcsolatuk ívét: az ismerkedést, a közös boldog pillanatokat, majd a távolodást és az elkerülhetetlen szakítást. A történet szerkezete nem lineáris: flashbackek, monológok, megszólított kamera, idő- és helykeverések mutatják meg Alvy szemszögéből, hogyan élte meg a kapcsolatot és mit tanult belőle.

Diane Keaton alakítása a filmben

Diane Keaton Annie Hall szerepében egy független, intelligens és egyben sebezhető nőt formál meg, aki Alvy Singer életében egyszerre a szerelem, a humor és az önismeret katalizátora. Játéka természetes és hiteles: finom gesztusokkal, mimikával és szellemes beszólásokkal érzékelteti Annie érzéseit és gondolatait, miközben megőrzi karaktere spontaneitását és báját.