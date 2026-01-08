Gál Kinga: Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen?

„Újabb botrány van kialakulóban Brüsszelben! Fabio De Masi német EP-képviselő az uniós bírósághoz fordult, mert Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem hozta megfelelően nyilvánosságra a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetéseit. Ismerős történet. Láttunk már hasonlót a vakcinaszerződések kapcsán. Akkor Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója sms-ben állapodtak meg több milliárd eurós szerződésekről. A mellébeszélés, titkolózás azóta is tart” – írja közösségi oldalán Gál Kinga európai parlamenti képviselő.
Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen? Esetleg attól, hogy kiderül, az ukrajnai háború Brüsszel számára nemcsak ideológiai projekt, hanem vaskos üzlet is? Hogy azért akarja Európát háborúba vezetni, mert ezt várja tőle a fegyverlobbi?
– teszi fel a kérdést a politikus.
