Gál Kinga: Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen?

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen egy német európai parlamenti képviselő. Fabio De Masi szerint Ursula von der Leyen nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel való kapcsolatait.

De Masi azt írta az X-en: „Von der Leyen asszony úgy viselkedik, mint XIV. Lajos, és nem hajlandó maradéktalanul nyilvánosságra hozni a fegyveriparral ápolt kapcsolatait. Emiatt most az Európai Bíróság előtt indítok pert.”

A képviselő álláspontja szerint Von der Leyen fellépése és az ügyben lefolytatott parlamenti vizsgálat ellentétes az uniós szerződésekkel, valamint gyengíti az Európai Parlament demokratikus ellenőrző szerepét, különösen a védelmi iparral fennálló kapcsolatok vizsgálata kapcsán.

