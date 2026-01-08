ukrajnai háborúUrsula von der LeyenGál Kinga

Gál Kinga: Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen?

Újabb botrány körvonalazódik Brüsszelben, miután Fabio De Masi német EP-képviselő az uniós bírósághoz fordult Ursula von der Leyen ellen, amiért szerinte a bizottsági elnök nem hozta nyilvánosságra a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetéseit. Az ügyre reagálva Gál Kinga közösségi oldalán azt írta: a történet kísértetiesen emlékeztet a vakcinaszerződések körüli titkolózásra, és szerinte jogos a kérdés, mitől fél Brüsszel, illetve milyen érdekek állnak az ukrajnai háború mögött.

2026. 01. 08. 17:37
Gál Kinga EP-képviselő Fotó: AFP
„Újabb botrány van kialakulóban Brüsszelben! Fabio De Masi német EP-képviselő az uniós bírósághoz fordult, mert Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem hozta megfelelően nyilvánosságra a fegyvergyártókkal folytatott egyeztetéseit. Ismerős történet. Láttunk már hasonlót a vakcinaszerződések kapcsán. Akkor Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója sms-ben állapodtak meg több milliárd eurós szerződésekről. A mellébeszélés, titkolózás azóta is tart” – írja közösségi oldalán Gál Kinga európai parlamenti képviselő.

Gál Kinga EP-képviselő
Gál Kinga EP-képviselő Fotó: Facebook/Gál Kinga

Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen? Esetleg attól, hogy kiderül, az ukrajnai háború Brüsszel számára nemcsak ideológiai projekt, hanem vaskos üzlet is? Hogy azért akarja Európát háborúba vezetni, mert ezt várja tőle a fegyverlobbi?

 – teszi fel a kérdést a politikus.

„Brüsszelben ma az európai nemzetek elleni államcsíny zajlik. Az Európai Bizottság folyamatosan jogokat biztosít magának a szerződésekkel és az európai nemzetekkel szemben. A migrációs válság és a Covid-válság után most az ukrajnai háborút használják arra, hogy védelmi kérdésekben is hatalmat szerezzenek. A körvonalazódó botrány pedig arra is rámutat, mire akarják használni ezt a hatalmat” – magyarázza.

Mi, Patrióták ezt nem fogjuk annyiban hagyni. Az európai embereknek joguk van tudni, hogy a ő nevükben és pénzükön milyen tárgyalásokat folytat a bizottság elnöke a fegyvergyártókkal

 – zárja.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen egy német európai parlamenti képviselő. Fabio De Masi szerint Ursula von der Leyen nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel való kapcsolatait.

De Masi azt írta az X-en: „Von der Leyen asszony úgy viselkedik, mint XIV. Lajos, és nem hajlandó maradéktalanul nyilvánosságra hozni a fegyveriparral ápolt kapcsolatait. Emiatt most az Európai Bíróság előtt indítok pert.”

A képviselő álláspontja szerint Von der Leyen fellépése és az ügyben lefolytatott parlamenti vizsgálat ellentétes az uniós szerződésekkel, valamint gyengíti az Európai Parlament demokratikus ellenőrző szerepét, különösen a védelmi iparral fennálló kapcsolatok vizsgálata kapcsán.

Borítókép: Gál Kinga EP-képviselő (Fotó: AFP)

