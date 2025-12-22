Gál Kinga a háború veszélyére figyelmeztetett

Orbán Viktor ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy „van békepárt is Európában, ezek a Patrióták”. „A békepárt magyarországi képviselőjét pedig úgy hívják, hogy Fidesz–KDNP. 2026 az utolsó választás az európai háború előtt. Ha nem békepárti kormányunk lesz 2026-ban, akkor 2029-30-ban mindannyian rá fogunk faragni” – áll a miniszterelnöktől vett idézetben.

Gál Kinga a bejegyzéshez a miniszterelnök idézete mellett csatolt két képet is, az egyiken a Patrióták, míg másikon Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke látható.

Borítókép: Gál Kinga, a Patrióták képviselője és alelnöke és Jordan Bardella, a Patrióták elnöke (Fotó: AFP)