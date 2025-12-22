Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan átadja Magyarország új autópályáját, kövesse nálunk élőben!

Gál KingaPatriótákOrbán Viktor

Gál Kinga a háború veszélyére figyelmeztetett

A Patrióták Európáért képviselője közösségi oldalán figyelmeztetett a jövő évi választás tétjére. Gál Kinga emlékeztetett rá, hogy van egy csoport Európában, amely háborút akar, és vannak a Patrióták.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 9:17
Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Patrióták EP-képviselője és a pártcsalád alelnöke közösségi oldalán üzent a jövő évi választás tétjével kapcsolatban. Gál Kinga szerint egyértelmű, hogy Európában van egy csoport, amely háborút akar, azonban a Patrióták továbbra is a béke pártján állnak. 

Gál Kinga hangsúlyozta, hogy a Patrióták továbbra is a béke oldalán állnak
Gál Kinga hangsúlyozta, hogy a Patrióták továbbra is a béke oldalán állnak
 (Fotó: Facebook/Gál Kinga)

Gál Kinga közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézte a jövő évi magyar választás tétjével kapcsolatban. A miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy van egy csoport, amely háborút akar. 

„Európában van egy csoport, amelyik háborút akar, az Európai Néppárt van a középpontjában. A Magyarországon Tiszának nevezett párt ennek a háborús pártnak a tagja. Tehát ma az európai háborús párt magyarországi képviselőjét Tiszának hívják” – idézte a miniszterelnököt bejegyzésében.   

Orbán Viktor ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy „van békepárt is Európában, ezek a Patrióták”. „A békepárt magyarországi képviselőjét pedig úgy hívják, hogy Fidesz–KDNP. 2026 az utolsó választás az európai háború előtt. Ha nem békepárti kormányunk lesz 2026-ban, akkor 2029-30-ban mindannyian rá fogunk faragni” – áll a miniszterelnöktől vett idézetben. 

Gál Kinga a bejegyzéshez a miniszterelnök idézete mellett csatolt két képet is, az egyiken a Patrióták, míg másikon Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke látható.  

Borítókép: Gál Kinga, a Patrióták képviselője és alelnöke és Jordan Bardella, a Patrióták elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu