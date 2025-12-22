Gál Kinga a háború veszélyére figyelmeztetett

A Patrióták EP-képviselője és a pártcsalád alelnöke közösségi oldalán üzent a jövő évi választás tétjével kapcsolatban. Gál Kinga szerint egyértelmű, hogy Európában van egy csoport, amely háborút akar, azonban a Patrióták továbbra is a béke pártján állnak.
Gál Kinga közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézte a jövő évi magyar választás tétjével kapcsolatban. A miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy van egy csoport, amely háborút akar.
„Európában van egy csoport, amelyik háborút akar, az Európai Néppárt van a középpontjában. A Magyarországon Tiszának nevezett párt ennek a háborús pártnak a tagja. Tehát ma az európai háborús párt magyarországi képviselőjét Tiszának hívják” – idézte a miniszterelnököt bejegyzésében.
