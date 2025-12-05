Orbán ViktorTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Orbán Viktor: Döntő napok előtt áll Európa, a brüsszeli csata következik

A következő napok meghatározhatják Európa jövőjét: miközben Trump békét sürget, Brüsszel a háború folytatására készül, és a befagyasztott orosz vagyon háborús finanszírozására törekedik – írta a Harcosok Klubja körüzenetében a miniszterelnök. Orbán Viktor figyelmeztetett: ha ez sikerül, az a háború veszélyes eszkalációjához és Magyarország energiaellátásának összeomlásához vezethet. A kormányfő a Tisza Párt brutális adócsomagjára is felhívta a figyelmet, amely szerinte óriási terhet rakna a családokra és a vállalkozásokra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 13:08
Orbán Viktor
„Döntő napok következnek. Trump békét akar, Brüsszel a háború folytatását. Ehhez pénz kell. A Belgiumban befagyasztott orosz vagyont akarják beletolni a háborúba. Ha sikerül, a háború eszkalációjára, kiszélesedésére kell felkészülnünk. Mindez óriási kockázattal jár, az oroszok nem fogják elveszíteni a háborút, a pénzt vissza fogják követelni. Ezt a belga miniszterelnök is tudja. Brüsszel el akarja Magyarországot zárni az orosz olajtól és földgáztól. Teljesen törvénytelenül, jogellenesen. Orosz olaj és földgáz nélkül az üzemanyag és a rezsi ára is elszáll, a rezsicsökkentésnek annyi. Amerikában kiharcoltuk a szankciómentességet, Moszkvában a naftát. A brüsszeli csata következik” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja pénteki körüzenetében, felidézve a péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjúja során elhangzottakat.

A miniszterelnök leszögezte: „a Tisza adócsomagja brutális. Ez a balos gondolkodás. Elvennék a pénzt az emberektől, mert szerintük jobb helyen van a politikusoknál, ők tudják, mire kell költeni. Például Ukrajnára. A mi felfogásunk szerint a pénzt oda kell adni a családoknak, és békén kell őket hagyni. Két különböző világnézet.  Ma Fidesz országos választmány. Megyünk a választás felé. Egyre jobban nézünk ki.  Aztán jön Gál Kinga alelnökünk, veterán EP-képviselő. Brüsszel fuldoklik a korrupcióban, pont úgy, mint Ukrajna. Háborúpártiak és korruptak. A jövő a patriótáké. ”

„Délután vállalkozók napja. A Tisza megduplázná a társasági adót, megszüntetné a kkv-k kedvezményes adózási formáit, és már a középkategóriás autókra is 32 százalékos áfát vezetne be. Jó, ha mindenki tudja, hogy mi a tét. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta üzenetét a kormányfő.

Lóránt Károly
háború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

