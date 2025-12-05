Orbán Viktor: Döntő napok előtt áll Európa, a brüsszeli csata következik

A miniszterelnök leszögezte: „a Tisza adócsomagja brutális. Ez a balos gondolkodás. Elvennék a pénzt az emberektől, mert szerintük jobb helyen van a politikusoknál, ők tudják, mire kell költeni. Például Ukrajnára. A mi felfogásunk szerint a pénzt oda kell adni a családoknak, és békén kell őket hagyni. Két különböző világnézet. Ma Fidesz országos választmány. Megyünk a választás felé. Egyre jobban nézünk ki. Aztán jön Gál Kinga alelnökünk, veterán EP-képviselő. Brüsszel fuldoklik a korrupcióban, pont úgy, mint Ukrajna. Háborúpártiak és korruptak. A jövő a patriótáké. ”