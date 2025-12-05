Orbán ViktorEurópai BizottságMagyarország

Bepereljük az Európai Bizottságot, ha kikerülik a magyar vétót – jelentette be Orbán Viktor

Brüsszel cinkelt lapokkal játszik, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása nem is szankció – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő elárulta: Magyarország beperli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 9:28
Orbán Viktor
Orbán Viktor úgy fogalmazott: Brüsszel cinkelt lapokkal játszik, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott –  nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is.

Vagyis kikerülik a magyar vétót teljesen törvénytelenül

– hangsúlyozta, és ezt a lépést a jogállamiság nyílt megsértésének nevezte.

„Be is fogjuk perelni ezért a bizottságot, […] ha ezt a döntést hozza, akkor jogi úton is elégtételt akarunk venni” – jelentette be Orbán Viktor. Megjegyezte: ezzel ugyan „nem vagyunk kint a vízből”, mert mire Európában egy jogi ügy végigfut, addigra már nyolcszor véget ér a háború, de Magyarországnak akkor is jeleznie kell, hogy az Európai Unió letért a jogállamiság útjáról, jogsértést követ el, visszaél a hatalmával.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


