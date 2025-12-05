– Ha a Tisza programja életbe lép, a minimálbér-emelést el lehet felejteni – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában pénteken. A kormányfő úgy fogalmazott, a bérmegállapodás megkötői abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig

változás esetén ez a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan.

Orbán Viktor borzalmasnak, agybajszerűnek nevezte a Tisza Párt programját, rámutatva:

a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz,

míg a jobboldal azt gondolja, hogy az azt megtermelőknél van a pénz legjobb helye, így egyetlen ponton, a családok támogatásánál avatkozik be, mert azt szeretné, hogy a gyermekesek ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.

A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, miközben pénzt küldene Brüsszelbe az ukrajnai háború finanszírozására

– közölte Orbán Viktor.