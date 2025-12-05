Orbán ViktorminiszterelnökTisza-adóprogramTiszacsaládjobboldal

A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól

A Tisza megszorítócsomagja borzalmas, és ha a baloldali program életbe lép, a most aláírt minimálbér-emelést is el lehet felejteni – mondta Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában. A miniszterelnök leszögezte, a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:58
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha a Tisza programja életbe lép, a minimálbér-emelést el lehet felejteni – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában pénteken. A kormányfő úgy fogalmazott, a bérmegállapodás megkötői abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig

 változás esetén ez a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan.

Orbán Viktor borzalmasnak, agybajszerűnek nevezte a Tisza Párt programját, rámutatva: 

a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz, 

míg a jobboldal azt gondolja, hogy az azt megtermelőknél van a pénz legjobb helye, így egyetlen ponton, a családok támogatásánál avatkozik be, mert azt szeretné, hogy a gyermekesek ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.

A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, miközben pénzt küldene Brüsszelbe az ukrajnai háború finanszírozására

 – közölte Orbán Viktor.

 

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Bepereljük az Európai Bizottságot, ha kikerülik a magyar vétót – jelentette be Orbán Viktor

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu