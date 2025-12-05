– Ha a Tisza programja életbe lép, a minimálbér-emelést el lehet felejteni – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában pénteken. A kormányfő úgy fogalmazott, a bérmegállapodás megkötői abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig
változás esetén ez a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan.
Orbán Viktor borzalmasnak, agybajszerűnek nevezte a Tisza Párt programját, rámutatva:
a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz,
míg a jobboldal azt gondolja, hogy az azt megtermelőknél van a pénz legjobb helye, így egyetlen ponton, a családok támogatásánál avatkozik be, mert azt szeretné, hogy a gyermekesek ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.
A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, miközben pénzt küldene Brüsszelbe az ukrajnai háború finanszírozására
– közölte Orbán Viktor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!