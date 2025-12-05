Orbán ViktorbankárnyugdíjTisza

Orbán Viktor: A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag

A kormányfő szerint ez ellen érdemes harcolni.

2025. 12. 05. 7:29
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Csudai Sándor)
Fotó: Csudai Sándor
„A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig az eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank jött ki belőle” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: baloldali bankárok, baloldali közgazdászok, baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki.

A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adó, a vállalkozások megsarcolása, nyugdíj- és egészségügyi privatizáció

– hangsúlyozta a kormányfő.

„Ez ellen érdemes harcolni. Szép feladat. Meg is tesszük!”

– írta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
