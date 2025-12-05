Orbán Viktor: A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag

„A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig az eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank jött ki belőle” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: baloldali bankárok, baloldali közgazdászok, baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki.

A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adó, a vállalkozások megsarcolása, nyugdíj- és egészségügyi privatizáció

– hangsúlyozta a kormányfő.

„Ez ellen érdemes harcolni. Szép feladat. Meg is tesszük!”

– írta.