Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

A kormánypártok stabilan vezetnek, folyamatos lejtmenetben a Tisza

Nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter pártja, míg a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat. Ez azt jelenti, hogy tovább nőtt a Fidesz előnye a pártok versenyében – derül ki a Real-PR 93. december elején végzett közvélemény-kutatásából, amely megerősíti a más közvélemény-kutatók által elmúlt napokban nyilvánosságra hozott adatokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 6:52
49 százalékkal stabilan őrzi vezető helyét a Fidesz-KDNP, míg Magyar Péter párja elveszítet lendületét, 

sőt egyre csökken a támogatottsága, a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt 

– látható a Real-PR 93. legfrissebb kutatásából.

real pr kutatás
Stabil a kormánypárt előnye. (Forrás: Real PR 93.)

A felmérés szerint a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, hiszen a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg 7 százaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.

Sem az MKKP, sem pedig a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemben változtatni helyzetén, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna az országgyűlésbe. 

A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt. Ebben a relációban szignifikáns változást nem mutat a kutatás,

 vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb 

és fordítva: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll. Ugyanakkor érdekesség, hogy Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el, ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.


Lóránt Károly
A béke útján a háború felé

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

