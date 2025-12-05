A kormánypártok stabilan vezetnek, folyamatos lejtmenetben a Tisza

49 százalékkal stabilan őrzi vezető helyét a Fidesz-KDNP, míg Magyar Péter párja elveszítet lendületét,

sőt egyre csökken a támogatottsága, a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt

– látható a Real-PR 93. legfrissebb kutatásából.

Stabil a kormánypárt előnye. (Forrás: Real PR 93.)

A felmérés szerint a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, hiszen a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg 7 százaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.

Sem az MKKP, sem pedig a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemben változtatni helyzetén, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna az országgyűlésbe.

A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt. Ebben a relációban szignifikáns változást nem mutat a kutatás,

vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb

és fordítva: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll. Ugyanakkor érdekesség, hogy Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el, ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.